Il Tar concede la sospensiva | bloccato lo sgombero de La Scuderia

Casapound in silenzio ad ascolTare ‘Bella Ciao’. Sindaca di Cascina concede il banchetto - ma queste signore non ci stanno : E’ stata nuovamente travolta dal ciclone delle polemiche Susanna Ceccardi, la Sindaca leghista di Cascina (Pisa). Casus belli: la concessione del suolo comunale a un banchetto di Casapound nel centro cittadino per volantinaggio e “per presentare il programma politico in vista delle prossime elezioni”. Un gruppo di donne, per protesta, si è riunito davanti al gazebo dei neofascisti e ha intonato “Bella Ciao”. Ma la Sindaca, appena ...

Terremoto L’Aquila - MatTarella concede la grazia parziale all’ex dirigente del Convitto : via 3 anni di interdizione : Era stato condannato a 4 anni di carcere per il crollo del Convitto scolastico dell’Aquila, dovuto al Terremoto del 2009, nel quale morirono alcuni studenti. Da tempo aveva ottenuto l’affidamento in prova. Ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi la grazia solo sulla pena accessoria, cioè l’interdizione dai pubblici uffici. In sostanza il provvedimento di ...

Milano - uccise la madre nel 1997 - MatTarella gli concede la grazia : Fabrizio Spreafico oggi ha 43 anni, venti in più di quando, il 16 settembre 1997, uccise la madre, Luisa Pidi, strangolandola durante l'ennesimo litigio nella loro casa a Trezzano sul Naviglio, in ...

Uccise la madre nel 1997 - MatTarella concede la grazia perché malato - : Il provvedimento, concesso per motivi umanitari, è arrivato il 27 ottobre ed è stato controfirmato dal ministro Orlando. Dal 2005 l'uomo aveva beneficiato di un rinvio dell'esecuzione della pena per ...