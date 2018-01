Il Segreto | ecco il palinsesto di gennaio | addio all' appuntamento del serale?

Il Segreto anticipazioni spagnole : ecco Camelia - la figlia di Matias e Marcela Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera creata da Aurora Guerra, #Il Segreto di Puente Viejo. Il settimanale 'Telenovela' ci annuncia che nelle puntate spagnole in onda nei prossimi giorni la bella Marcela dara' alla luce una bellissima bimba. anticipazioni Il Segreto prossime puntate: Matias e Marcela si sposano Nelle puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni in Italia Marcela riuscira' a coronare ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : ecco Camelia - la figlia di Matias e Marcela : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera creata da Aurora Guerra, Il Segreto di Puente Viejo. Il settimanale 'Telenovela' ci annuncia che nelle puntate spagnole in onda nei prossimi giorni la bella Marcela darà alla luce una bellissima bimba. anticipazioni Il Segreto prossime puntate: Matias e Marcela si sposano Nelle puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni in Italia Marcela riuscirà a coronare il ...

Il Segreto puntate gennaio 2018 : Nazaria viene smascherata - ecco chi è in realtà : Nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda in Italia i fan della soap stanno assistendo ai tranelli della Montenegro per separare Mauricio e Fe': a proposito di questo dalla Spagna arrivano nuove anticipazioni che ci svelano interessanti e alquanto scioccanti notizie. Presto infatti Fe' dovra' sopportare la nuova unione tra l'uomo di cui è innamorata e quella che si presumera' essere parente di Francisca. Il Segreto anticipazioni spagnole ...

Il Segreto - Matias e Beatriz fanno l'amore per la prima volta - ecco quando : Nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5, tiene banco la storia d'amore se così la vogliamo chiamare tra Marcela e Matias. I due, annebbiati da troppo vino hanno fatto l'amore ed una notte è bastata per far rimanere incinta la figlia dell'antipatico Paco. Matias, da ragazzo responsabile, ha deciso di ottemperare ai suoi doveri e promesso così a Marcela di sposarla. Beatriz non ha preso affatto bene la notizia, anche perché si è resa ...

Anticipazione Il Segreto : Matias e Beatriz fanno l’amore - ecco quando : Il Segreto anticipazioni: Matias fa l’amore con Beatriz dopo il matrimonio con Marcela A Puente Viejo tutti i paesani sono pronti a partecipare alle nozze tra Matias e Marcela. Il giovane figlio adottivo dei Castaneda è infatti deciso a sposare la dolce fanciulla, prendendosi così cura di lei e del figlio che aspetta. In ogni […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Matias e Beatriz fanno l’amore, ecco quando proviene da Gossip ...

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa accadrà nelle puntate del 2018 : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato il probabile arresto di Donna Francisca e Cristobal. Gli ultimi spoiler ci svelano che nell'arco di 2018, Puente Viejo sara' protagonista di moltissimi colpi di scena, che siamo sicuri sorprenderanno i fans dell'amata telenovella di Canale 5. Ma andiamo a svelare cosa accadra' nel 2018, continuando a leggere qui ...

Il Segreto anticipazioni : ecco che fine farà Lucia Torres! : Le trame di gennaio della Soap Opera Il Segreto, ci svelano che l’amante di Hernando lascia Puente Viejo, ecco come uscirà di scena la perfida cubana… La soap opera spagnola creata da Aurora Guerra, che va in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2013, è una delle soap di maggiore successo nel nostro paese con ascolti che vanno da 2,5 a 4 milioni di spettatori. Attualmente in Italia gli episodi sono tramessi con un ritardo di circa otto mesi ...

IL Segreto / Oggi 30 dicembre non va in onda. Ecco le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio : anticipazioni Il SEGRETO dal 2 al 6 gennaio 2017: Oggi la telenovela spagnola non va in onda, tornerà il prossimo martedì con nuovi incredibili colpi di scena.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 09:31:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : ecco cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a fine gennaio 2018? È arrivato il momento del nostro post riepilogativo di tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio. Disposta a fare di tutto per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di rientrare in possesso delle sue antiche proprietà, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) approfitterà di un attacco cardiaco ...

Il Segreto anticipazioni gennaio : ecco come uscirà di scena Lucia Torres : Bentornati con le anticipazioni sulla sesta stagione de Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato la lieta novella per Camila Valdesalce. Le trame di gennaio ci svelano che uno dei personaggi più antipatici ai telespettatori di Canale 5 lascera' Puente Viejo in modo rocambolesco. Ma andiamo a svelare cosa accadra' a Puente Viejo, continuando a leggere qui sotto, non ve ne pentirete. anticipazioni Il Segreto: la vendetta di ...

Ecco il Segreto di Roberto Bolle per superare le cene di Natale : "La gente ha soggezione di me, ma fuori dal palco sono un timido". Così Roberto Bolle si racconta a Io Donna del Corriere della Sera parlando di emozioni e tradizioni (natalizie). Sarà il ballerino ad aprire il 2018 in tv l'1 gennaio con la sua trasmissione Danza con me. "Sento molto il passaggio dell'anno, da sempre. Per me è un momento di bilanci, in cui guardo indietro e guardo avanti... Il 2018 promette bene" ...

Il Segreto - Mediaset fa un nuovo cambio che penalizza la soap : ecco quale : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle informazioni su "Il Segreto di Puente Viejo". Purtroppo, dobbiamo annunciare a tutti i fan della soap opera iberica di Canale 5 che Mediaset, in vista delle feste di Natale 2017, ha adottato un nuovo cambiamento di palinsesto. In che cosa consiste questa variazione? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari e altre curiosità sulla telenovela ideata da Aurora Guerra. 'Il Segreto': ...

Il Segreto - spoiler Spagna : a Punte Viejo torna un personaggio storico - ecco chi : Il prossimo anno, precisamente nelle prime settimane di gennaio 2018, i telespettatori di Canale 5 assisteranno ad un piacevole ed inaspettato ritorno di un personaggio storico. Di chi si tratta? Nella soap opera iberica Il Segreto, fara' il suo ingresso Candela e il figlio Carmelito. Tutto questo avverra' nel capitolo 1613. Per quale motivo si è presentata nuovamente a Puente Viejo? Nei paragrafi sottostanti troverete tutte le ...