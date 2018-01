Il nuovo flagship LG G7? potrebbe essere presentato in ritardo rispetto al solito

Il nuovo flagship di LG non si chiamerà G7 : allo studio nuove opzioni per il rebranding : Il prossimo top di gamma KLG non si chiamerà LG G7. Il produttore sud coreano ha infatti deciso di cambiare strategia e operare un rebranding. L'articolo Il nuovo flagship di LG non si chiamerà G7: allo studio nuove opzioni per il rebranding è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

“Conferme” per il design di Galaxy A5 e A7 (2018) e prime specifiche per un nuovo flagship Sony : I presunti Samsung Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018) si mostrerebbero in nuovi render con alcune cover, mentre su GFXBench spunta un nuovo misterioso Sony H8521 Pro-A. L'articolo “Conferme” per il design di Galaxy A5 e A7 (2018) e prime specifiche per un nuovo flagship Sony è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

La Ducati apre a Milano il nuovo flagship Store : L’inaugurazione del nuovo Flagship Store di Ducati a Milano, in via Marcellino Ammiano 1, ha visto la presenza del pubblico delle grandi occasioni. Oltre ai numerosi i vip, e gli ospiti dal mondo dello spettacolo tra cui la Dj Fernanda Lessa, hanno presenziato piloti del calibro di Andrea Dovizioso, vice Campione del Mondo della MotoGP, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, Emanuele Pirro nonché di Chaz Davies, vice Campione del Mondo della ...