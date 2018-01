Il nuovo flagship LG (G7?) potrebbe essere presentato in ritardo rispetto al solito : Solo pochi giorni fa parlavamo di LG e del suo nuovo top di gamma che potrebbe non chiamarsi G7 (LG pronta ad abbandonare la serie G), ma questo lo scopriremo solo con il tempo, per ora rimane solo un rumor, anche se diffuso da fonti ufficiali. Secondo quanto riportato da The Investor, il nuovo flagship LG non verrà presentato a marzo, in occasione dell’MWC, ma bensì ad aprile. Si pensa che la notizia arrivi da una fonte all’interno ...

Il prossimo top di gamma KLG non si chiamerà LG G7. Il produttore sud coreano ha infatti deciso di cambiare strategia e operare un rebranding.

I presunti Samsung Galaxy A5 (2018) e Galaxy A7 (2018) si mostrerebbero in nuovi render con alcune cover, mentre su GFXBench spunta un nuovo misterioso Sony H8521 Pro-A.