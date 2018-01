Il marchio elettorale Berlusconi e la formula del centrodestra unito

: Anche sulla non legittimazione elettorale #Gentiloni ha taciuto nel suo discorso di fine anno, come se i 3 governi… - bascianoantonio : Anche sulla non legittimazione elettorale #Gentiloni ha taciuto nel suo discorso di fine anno, come se i 3 governi… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Era un’alleanza scontata, per alcuni, ma solo ieri si è siglata in un accordo ufficiale. Ad Arcore, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio #hanno fatto il punto su come mettersi d’accordo per correre insieme alle #Elezioni politiche del 4 marzo. L’incontro è durato più di quattro ore ed è la prima di una serie di riunioni per l’organizzazione della coalizione. Le tre formazioni politiche accoglieranno un quarto gruppo politico, il Quarto Pollo. Il secondo incontro è previsto per domani, quando i partiti cercheranno di approfondire dettagli importanti dell’accordo come la lista dei candidati, i programmi elettorali e le strategie. Prove tecniche di alleanza in Sicilia Il primo sperimento VIDEOdi quest’alleanza tra Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia è stato vincente: i tre sono corsi insieme in Sicilia alle elezioni regionali di novembre e hanno ...