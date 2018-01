Il jeans più smart è ecologico Fatto con cuore e cervello

: RT @bruttaemonella: Buongiorno amori da oggi dieta promesso... Non mi entrano più i jeans aiutoooo?????? - Antonel88902384 : RT @bruttaemonella: Buongiorno amori da oggi dieta promesso... Non mi entrano più i jeans aiutoooo?????? - tony77887609 : RT @bruttaemonella: Buongiorno amori da oggi dieta promesso... Non mi entrano più i jeans aiutoooo?????? - passiondiyblog : Jeans Portatutto - inlovwithshawn_ : RT @pregiobitch: @levofloxacina_ Io a Londra, esco dal ristorante e non sento più il telefono nelle tasche dei jeans. Torno e chiedo al pro… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Siete brave a fare i conti? Allora, esaminiamo insieme queste cifre. La quantità di acqua necessaria per realizzare un paio di(uno solo!) oscilla tra gli 8 e gli 11mila litri. Considerando che le ricerche più recenti fissano a 2 miliardi le paia diprodotte ogni anno nel mondo, quanta acqua viene consumata in totale? Basti pensare che il lago d’Aral, in Uzbekistan, cinquant’anni fa tra i più grandi del mondo, è scomparso da quando l’Unione Sovietica decise di trasformare le pianure uzbeke in piantagioni di cotone (e che l’area di Xintang, sud-ovest della Cina, ribattezzata «la capitale mondiale del denim», a causa delle tinture sintetiche ha raggiunto livelli di inquinamento insostenibili). Altri dati, emersi da Denim Première Vision, fiera parigina che raduna i più importanti marchi di denim (da vedere, insieme a Denim Boulevard, la prima manifestazione italiana dedicata ...