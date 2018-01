Ignazio Moser intervistato a Domenica In

Cristina Parodi non mantiene la promessa a Domenica In? Dure critiche dopo l'invito di Ignazio Moser : Cristina Parodi non mantiene la promessa a Domenica In? Dure critiche dopo l'invito di Ignazio Moser critiche contro Cristina Parodi dopo l'ospitata di Ignazio Moser a Domenica In. L'ex ciclista, ...

La rivelazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : Abbiamo fatto sesso in camerino : È la coppia che riempie di più i rotocalchi e non solo. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti del programma Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7. I fidanzatini della casa del Grande Fratello Vip non hanno trattenuto la passione in studio scambiandosi dei baci davvero appassionati. Lei in abito nero e tacco stellare, lui in giacca e maglietta bianca. I due hanno confessato di aver fatto sesso in un camerino. Tra lo stupore ...

Ignazio Moser arriva nei studi di Domenica In Video : Passate le festivita' natalizie, è tornata la normale programmazione di Rai1. Oggi, nei studi Rai, per la prima puntata dell'anno del programma condotto dalle sorelle Parodi, è arrivato come ospite l'ex gieffino #Ignazio Moser, con la speranza di far salire gli ascolti. I presupposti di far salire gli ascolti sulla concorrenza, erano più che chiari, visto che canale 5 con Barbara D'Urso ha mandato in onda il rewind, perché non ha ancora ripreso ...

Domenica In - Ignazio Moser e la verità sul matrimonio con Cecilia Rodriguez : Ignazio Moser, ospite di Domenica In nella puntata in onda Domenica 7 gennaio su Rai1, intervistato da Cristina Parodi ha spiazzato tutti mettendo a tacere le voci che lo volevano vicino al matrimonio con Cecilia Rodriguez (QUI il video da 02:40:30). I pettegolezzi erano stati alimentati dall’anello comparso all’anulare di Chechu, ma come ha spiegato lui stesso nel salotto di Rai1: “In realtà è stato travisato, gliel’ha ...

Ignazio Moser a Domenica In : svelato il mistero dell’anello : Ignazio Moser a Domenica In ha svelato il mistero dell’anello di Cecilia Rodriguez. Il ciclista ha raccontato tutta la verità, frettolosamente, a Cristina Parodi rassicurando così le sue fan. Niente gesti avventati. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano a frequentarsi e ad essere più che mai innamorati, ma per proposte di matrimonio e quant’altro pare esserci ancora tempo. Chi ha regalato pertanto l’anello che Cecilia ha ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Non è l’Arena tra armadio - anello - voglia di figli e l’ex di lei Francesco Monte : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda domenica 7 gennaio su La7. Ed è intervenuto in collegamento l’ex campione di ciclismo Francesco, papà del concorrente del Grande Fratello Vip 2. Cecilia Rodriguez parla dell’ex Francesco Monte Giletti “stuzzica” Cecilia sull’ex Francesco Monte, lei ne parla […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a ...

Ignazio Moser intervistato a Domenica In : Il Grande Fratello Vip 2 è stato il reality show che ha fatto conoscere ed innamorare Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Molti telespettatori sono rimasti senza parole per la decisione presa proprio dalla sorella della famosa show girl argentina Belen Rodriguez. Stiamo naturalmente parlando di Cecilia Rodriguez che ha lasciato in diretta nazionale il suo ex fidanzato Francesco Monte per mettersi con il ciclista Ignazio Moser. La loro storia ...