I vincitori musicali dei Golden Globes 2018 | battuti Nick Jonas e Mariah Carey

I vincitori musicali dei #GoldenGlobes2018, battuti Nick Jonas e Mariah Carey

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Sono stati svelati idei, che si sono tenuti nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. Per quanto riguarda la musica, tra gli altri, è stato premiato il brano This Is Me, scritto appositamente per la colonna sonora del film The Greatest Showman.Nella categoria Best Original Song ha trionfato la coppia composta da Justin Paul e Benj Pasek per la canzone This Is Me, scritta e realizzata in occasione dell'uscita della pellicola cinematografica di genere biografico/musicale/drammatico, The Greatest Showman, attualmente al cinema in Italia, diretto da Michael Gracey, con Hugh Jackman e Rebecca Ferguson.Il brano fa parte della colonna sonora del film e si è aggiudicato una statuetta aisuperando, Justin Tranter eMonson, Raphael Saadiq, Mary J. Blige e Taura Stinson, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, e...