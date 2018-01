I tre volti di Primo Levi | arriva in Valle d' Aosta l' omaggio allo scrittore torinese

Delicatissimo virus Intel con Meltdown e Spectre : processori coinvolti - rimedi e dettagli bug : Sta tremando mezzo mondo in queste ore a causa di Meltdown e Spectre, la doppia falla che metterebbe seriamente a rischio tantissimi dispositivi in giro per il mondo, considerando il bug che ha colto di sorpresa gli sviluppatori di processori Intel, ARM e AMD. Il virus è ancora oscuro, sia per portata, sia per potenziali effetti su coloro che potrebbero già essere stati colpiti, ma quanto pare in casa Apple e Google sarebbero già stato trovati i ...

Milan - Fiorentina - Spal : che intreccio sul mercato - coinvolti tre calciatori! : Milan, Fiorentina e Spal potrebbero vedere i rispettivi destini incrociarsi nella sessione invernale di calciomercato. A centrocampo infatti potrebbero esserci novità importanti per i tre club, il tutto dovrebbe partire dal contratto di Badelj che va in scadenza a giugno. Il Milan è interessato al calciatore, ma vorrebbe portarlo a Milanello già nel mese di gennaio senza attendere la scadenza con la Fiorentina. Qualora tale accordo si dovesse ...

Belluno - escursionisti con le ciaspole travolti dalla valanga sotto le tre Cime di Lavaredo : Due escursionisti che percorrevano con le ciaspole da neve un percorso sotto le Tre Cime di Lavaredo sono stati coinvolti oggi da una valanga , e sono stati tratti in salvo dagli uomini del Suem 118, ...

Tempesta tropicale nelle Filippine Oltre 130 morti travolti dal fango : Sono Oltre 130 le vittime della Tempesta tropicale che ha colpito il sud delle Filippine, in particolare l'isola di Mindanao, provocando frane e alluvioni. Altre decine risultano ancora disperse, riferisce la Bbc. Le due citta' maggiormente colpite sono Tubod e Piagapo dove una decina di case sono state travolte dai mass Segui su affaritaliani.it

Filippine - tempesta tropicale Oltre 130 morti travolti dal fango Decine di dispersi. 15 mila sfollati : Sono Oltre 130 le vittime della tempesta tropicale che ha colpito il sud delle Filippine, in particolare l'isola di Mindanao, provocando frane e alluvioni. Altre Decine risultano ancora disperse, riferisce la Bbc. Le due citta' maggiormente colpite sono Tubod e Piagapo dove una decina di case sono state travolte dai mass Segui su affaritaliani.it

Real Time Christmas party - venerdì alle 22.10 Katia Follesa accoglie Sergio Sylvestre e altri volti del canale : sfide - musica - sorprese e dolci : venerdì 22 dicembre alle 22.10 su Real Time (canale 31) andrà in onda lo speciale Real Time Christmas party.Una festa pre-natalizia che si aprirà con l’arrivo nella casa di Sergio Sylvestre. Il vincitore di Amici 15 intonerà la sigla sulle note di Jingle Bell Rock creando la giusta atmosfera per dare inizio ai festeggiamenti della famiglia Real Time.prosegui la letturaReal Time Christmas party, venerdì alle 22.10 Katia Follesa accoglie ...

Nuoto - Europei Copenhagen 2017 : quanti volti nuovi per l’Italia. C’è un futuro verso Tokyo 2020 e oltre : Non è stato solo l’Europeo dei grandi ritorni e della “generazione di mezzo”, quello che si è appena concluso alla Royal Arena di Copenhagen. La manifestazione danese ha portato alla luce anche alcuni giovani di grande prospettiva che nel giro di due anni potrebbero entrare stabilmente nel giro azzurro e togliersi anche qualche importante soddisfazione in vista di Tokyo 2020. LE CERTEZZE. Simona Quadarella ha completato il 2017 ...

Travolti da treno - morti 2 anziani : CESANO MADERNO (MONZA), 12 DIC - Due persone - un uomo e una donna, entrambi pensionati - sono morte travolte da un treno regionale in transito, proveniente da Seveso (Monza) e diretto a Milano Bovisa,...

Tragedia in Lombardia - anziani si fermano a raccogliere il cappello caduto : travolti dal treno : Si era fermata a raccogliere il cappello del marito caduto sui binari ed e’ inciampata, lui ha cercato di aiutarla a rialzarsi e in quel momento e’ sopraggiunto il treno. Sono morti cosi’ i coniugi di 75 e 78 anni, travolti dal regionale partito da Seveso (Monza) e diretto a Milano Bovisa, questa mattina intorno alle 10 a Cesano Maderno (Monza). Secondo quanto ricostruito dalle testimonianze di alcuni presenti e dai rilievi ...

Anziani travolti e uccisi da un treno : "Il cappello di lui è volato via e lei è inciampata nel raccoglierlo" : Si era fermata a raccogliere il cappello del marito caduto sui binari ed è inciampata, lui ha cercato di aiutarla a rialzarsi e in quel momento è sopraggiunto il treno. Sono morti...

Travolti sui binari del treno - due morti a Cesano Maderno - : Le vittime sono un uomo e una donna, entrambi pensionati. Stavano attraversando le rotaie quando sono stati investiti da un Regionale diretto a Milano Bovisa

Diretta/ Gremio Pachuca streaming video e tv : i volti noti e le probabili formazioni - l'orario e le quote : Diretta Gremio Pachuca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I brasiliani e i messicani in campo per la semifinale del Mondiale per Club 2017(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 14:46:00 GMT)

Cesano Maderno - due anziani muoiono travolti da un treno regionale : Due pensionati, marito e moglie, sono stati travolti e uccisi da un treno regionale a Cesano Maderno, in Brianza (Monza). L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di martedì mattina in corso Libertà, nei pressi della vecchia stazione: non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando i binari vicino al passaggio a livello o se si siano volontariamente gettati sotto il treno, che proveniva da Seveso ed era diretto a Milano Bovisa. Inutili ...

Cesano Maderno - attraversano i binari Due anziani travolti e uccisi dal treno : Tragedia martedì mattina lungo la linea regionale Seveso-Milano Bovisa. Le sbarre del passaggio a livello erano abbassate, ma loro sono passati lo stesso