I paracadutisti | il presidente provinciale | ' Il Papa è un nemico a casa nostra'

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Il corpo dei #è una delle eccellenze militari italiane. Le prime squadre furono istruite e formate a Castelbenito, vicino Tripoli in Libia, dove la Scuola Militare di Paracadutismo venne costruita dalla Regia Aeronautica grazie a militari dell'Esercito e dalle truppe libiche coloniali. Ilè unUn più forte impulso all'avanzamento della specialita' deivenne conferito con la nascita di una scuola a Tarquinia, dove vennero inseriti i reduci di Castelbenito e i primi ufficiali di quella che diverra' poi la famosa #folgore. Nel '41 nacque la Divisone, creata inizialmente con lo scopo primario di occupare Malta, ma che, per sopravvenuti ordini di natura operativa, verra' impegnata a terra dal luglio del '42 in Africa Settentrionale. Ed è proprio in Egitto che la fama dei Para' italiani prese forma, nel rispetto ...