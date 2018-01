I Delitti del BarLume tornano con Mara Maionchi e le new entry Stefano Fresi e Corrado

I Delitti del BarLume al via su Sky Cinema con Mara Maionchi in versione parrucchiera : anticipazioni 8 e 15 gennaio : Doppio film per I Delitti del BarLume al via oggi, 8 gennaio, su Sky Cinema. Dopo aver raccolto con i precedenti film oltre un milione di spettatori medi nei primi 7 giorni, Sky Cinema si prepara a lanciare due nuovi episodi della saga giallo-comica tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Una serie di espedienti narrativi e divertenti siparietti si alterneranno all'impianto giallo che caratterizza gli appuntamenti con protagonista Filippo Timi. ...

I Delitti del BarLume tornano con le new entry Stefano Fresi - Corrado Guzzanti e Mara Maionchi : Corrado Guzzanti - I Delitti del BarLume Tra partite a carte e chiacchiere da bar tornano questa sera alle 21.15 su SkyCinema Uno I Delitti del BarLume, la serie di film tv ispirata alla fortunata collana di romanzi gialli scritti da Marco Malvaldi. Nelle nuove storie, ambientate come di consueto in quel di Pineta, ritroviamo i personaggi ormai familiari della serie a marchio Palomar. Al cast, composto da Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica ...

«I Delitti del BarLume» - il nono episodio «Un due tre stella!» stasera su Sky Cinema HD : Tornano su Sky Cinema Uno HD le storie de I Delitti DEL BARLUME. I nuovi film debutteranno, tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento lunedì 8 gennaio dalle 21.15 (e in multistart alle 21.45 su Sky Cinema Collection HD) con Un due tre stella!, la nona storia &nda...

Ritornano 'I Delitti del BarLume' e Mara Maionchi diventa parrucchiera : Tornano su Sky Cinema Uno HD le storie de I Delitti del BarLume . I nuovi film debutteranno, tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento lunedì 8 gennaio dalle 21.15 ...

Tornano su Sky Cinema Delitti BarLume : ROMA, 7 GEN - Tornano su Sky Cinema Uno HD le storie dei Delitti del BarLume. Tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento l'appuntamento è lunedì 8 gennaio dalle 21.15 ...

Tornano su Sky Cinema Delitti BarLume : ROMA, 7 GEN - Tornano su Sky Cinema Uno HD le storie dei Delitti del BarLume. Tra sparizioni, partite a carte, omicidi, chiacchiere da bar e divertimento l'appuntamento è lunedì 8 gennaio dalle 21.15 ...

Lombardia : 4 Delitti di donne ancora irrisolti : Casi diversi non collegati tra loro, ma in tre sono state aggredite con un'arma da taglio. Nel 2017 c'è stato un femminicidio ogni due giorni. 114 donne uccise in dieci mesi -

Un 2017 di Delitti in calo. Cosa dicono i dati del Viminale : Meno reati nel 2017, anno in cui calano anche gli sbarchi di migranti e gli incidenti stradali , anche se in quest'ultimo caso aumentano però le vittime. Secondo gli ultimi dati del Viminale, l'ultimo ...

Un 2017 di Delitti in calo. Cosa dicono i dati del Viminale : Meno reati nel 2017, anno in cui calano anche gli sbarchi di migranti e gli incidenti stradali, anche se in quest'ultimo caso aumentano però le vittime. Secondo gli ultimi dati del Viminale, l'ultimo anno ha visto un calo del 9,2% dei delitti in Italia, passati dai 2.457.764 del 2016 a 2.232.552. Dai dati resi noti dal ministero dell'Interno, emerge che gli omicidi sono stati 343 (-11,8%), di cui 46 attribuibili alla ...

Meno Delitti - omicidi e rapine in Italia : Meno delitti, omicidi, rapine e furti in Italia. Secondo il bilancio di fine anno del Viminale in un anno i delitti sono scesi del 9,2%, passando dai 2.457.764 del 2016 ai 2.232.552 del 2017. Gli ...

Migranti - nel 2017 sbarchi calati del 34 - 24%Sono scesi anche rapine - Delitti e omicidi : Gli arrivi di extracomunitari sono stati 119.310 mentre l'anno precedente erano stati 181.436: la svolta a luglio. In flessione il numero di delitti (-9,2%): gli omicidi sono stati 343 (contro i 389 del 2016) e le rapine 28.612 (contro le 32.147 del 2016).

Terrorismo - espulse 105 persone nel 2017 : calano Delitti - omicidi e rapine : Nell'anno che si chiude oggi il ministero dell'Interno registra inoltre un calo di delitti, omicidi, rapine e furti e una diminuzione degli incidenti stradali. Dal 2016 al 2017 sono calati del 9,2% i delitti (da 2.457.764 a 2.232...

Trapani : Carabinieri - nel 2017 Delitti in calo del 14 - 5 per cento : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 la provincia di Trapani ha registrato un notevole calo dei delitti che sono passati da 16.169 a 13.825 (-14,5%). Di questi per il 78,5% ha proceduto l’Arma dei Carabinieri. In calo sia il numero dei furti, che sono diminuiti del ben 8,6%, sia quello

I Delitti del BarLume - La loggia del cinghiale/ Oggi su Tv8 : curiosità sul film (27 dicembre 2017) : I delitti del BarLume - La lOggia del cinghiale, il film in onda su Tv8 Oggi, mercoledì 27 dicembre 2017. Nel cast: Filippo Timi e Alessandro Benvenuti, alla regia Rohan Johnson. (Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:13:00 GMT)