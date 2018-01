Huawei P10 icone visualizzate sul display che cosa vogliono dire

Incremento di prestazioni per Huawei P20 o P11 : quanto più veloce del P10? : Da alcune settimane a questa parte sono diventati molto più intensi i rumors riguardanti il cosiddetto Huawei P20, anche se molti continuano a chiamarlo P11. In particolare, i riscontri più interessanti coinvolgono il confronto a distanza con il predecessore, il P10 che a breve potrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver preso in esame il primo potenziale raffronto per quanto riguarda il prezzo, oggi 8 gennaio ...

Precisazioni su Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento Oreo beta in Italia : modelli coinvolti : Nel corso del weekend è arrivata improvvisa la notizia riguardante l'avvio del programma beta, grazie al quale parte del pubblico in possesso di un Huawei P10 e P10 Plus potranno provare in anteprima l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, seppur in versione non definitiva. Dopo avervi riportato le primissime informazioni trapelate in merito, oggi 8 gennaio è importante tornare sulla questione, tra approfondimenti e Precisazioni che ...

Come migliorare le qualità delle foto con Huawei P10 Lite : le impostazioni da sfruttare : Frequento molto i social, in particolare alcune community tematiche per specifici device e, tra questo, proprio non potevo non notare un aspetto specifico relativo al cosiddetto Huawei P10 Lite. Ultimamente ci siamo concentrati su questo smartphone soprattutto per quanto riguarda le offerte, essendo la domanda potenziale piuttosto alta, così Come sono diventati frequenti le promozioni che ci consentono di acquistarlo a prezzo più basso anche ...

Huawei cerca beta-tester per Android 8.0 Oreo per P10 e P10 Plus in Europa : Lanciato in Cina verso la fine dello scorso anno, il programma di beta-testing di Oreo per Huawei P10 e Huawei P10 Plus adesso è sbarcato in Europa ed è già disponibile, dunque, anche per gli utenti europei. L'articolo Huawei cerca beta-tester per Android 8.0 Oreo per P10 e P10 Plus in Europa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Subito l’aggiornamento Oreo su Huawei P10 in Italia : guida alla beta - addio problemi fotocamera? : Stiamo per andare incontro alla prima svolta per Huawei P10 qui in Italia, almeno per quanto riguarda la questione relativa all'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver toccato con mano le ultime patch ufficiali per il device, come riportato ampiamente anche sulle nostre pagine in queste settimane, tocca dunque proiettarci una volta per tutte in un nuovo ciclo di vita dedicato al prodotto, sperando ovviamente che l'occasione ...

Blitz Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : i più venduti su Amazon ad inizio 2018 : Archiviate le festività natalizie è adesso tempi di bilanci anche nel settore smartphone: quali credete siano stati quelli più acquistati su Amazon in questo primo scorcio di 2018? Il portale 'KeyForWeb' ha provato a snocciolare qualche dato interessante, vedendo salire al primo posto l'incontrastato Huawei P10 Lite, in precedenza secondo. Un trend che continua a dare ragione al piccolo dell'ultima line-up del brand cinese, che insiste ...

Caldissimo Huawei P10 e precisazioni su aggiornamento B180 per i problemi alla fotocamera : Dopo un rollout avvenuto a rilento durante il mese di dicembre, in queste ore è finalmente possibile parlare di una distribuzione su larga scala per il cosiddetto Huawei P10. Sto parlando dell'aggiornamento B180, apparso sul nostro mercato già alcune settimane fa come riportato sulle nostre pagine e solo adesso effettivamente alla portata di tutti. Inutile dire che sotto la lente d'ingrandimento ci siano i problemi legati alla messa a fuoco ...

Dal P10 a Huawei P20 o P11 con un prezzo più basso : incoraggianti rumors al 3 gennaio : C'è ancora grande incertezza attorno al nome che verrà dato al prossimo top di gamma Huawei in ambito smartphone, visto che gli addetti ai lavori ancora oggi 3 gennaio si dividono tra chi parla di Huawei P20 e chi invece in nome della continuità propende ancora per il P11. In attesa di novità sotto questo punto di vista, dopo aver analizzato un concept che rende il gioiellino in arrivo del tutto simile al Mate 10 Lite, oggi possiamo concentrarci ...

Fiammante volantino Euronics del 2 gennaio : occhio al prezzo Samsung Galaxy S8 - Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : Niente male il nuovo volantino Euronics 'Supera Saldi 2018' del 2 gennaio, che sconta ancora il prezzo di Samsung Galaxy S8, portandolo a 599 euro (699 nel caso di S8 Plus). L'offerta è senz'altro meno succulenta rispetto a quella figurata a ridosso della scorsa campagna promozionale, quella natalizia per antonomasia. Se ve la siete perse, potrete pur sempre rimediare adesso, anche se a fronte di una spesa leggermente più corposa. Si parla ...

A gennaio le promozioni Vodafone per Huawei P10 Lite e P8 Lite 2017 : tutte le alternative : Stanno per arrivare sul mercato alcune promozioni Vodafone decisamente interessanti per coloro che intendono acquistare uno smartphone Huawei, compresi modelli piuttosto popolari come i vari Huawei P10 Lite, P8 Lite 2017 e P9 Lite. Oggi 1 gennaio, dunque, diventa utile riepilogare le prossime mosse da parte dell'operatore per capire se possa realmente convenire l'acquisto dei modelli appena citati, con relativi vincoli alla compagnia ...

Smartphone Android in offerta 27 dicembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 27 dicembre: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dopo Huawei P10 Lite il P11 Lite come iPhone X? Foto design finora impensabile : Gli attuali possessori di un Huawei P10 Lite di certo stanno pensando già al P11 Lite o comunque al successore del loro telefono che molto probabilmente otterrà pure un'altra denominazione ( forse Huawei P20 Lite). La parola d'ordine da parte del produttore cinese potrebbe essere in ogni caso "rivoluzione" soprattutto nel design dello smartphone di fascia media, come testimoniato dalle immagini mockup presenti in questo articolo, scovate su ...

TIM - smartphone da 5 euro al mese tra Nokia 5 - Samsung Galaxy S7 - LG Q6 - Huawei P10 Lite : Dal 4 settembre 2017 TIM propone una selezione di smartphone acquistabili a rate da 5 euro o 10 euro al mese per 30 mesi con inclusi 10 Giga di navigazione per 2 mesi e lo streaming illimitato di ...

Strepitoso volantino Euronics con prezzo Samsung Galaxy S8 - Huawei P10 e P10 Lite più basso che mai : Se dopo i regali di Natale non si è rimasti completamente a secco meglio approfittare del volantino Euronics che propone un prezzo mai visto per il Samsung Galaxy S8 ma anche per i Huawei P10 e P10 Lite a partire da domani 27 e fino al 31 dicembre. Occasioni imperdibili su top di gamma e smartphone di fascia media, soprattutto se pensiamo ad una catena di elettronica fisica e non ad uno store online. In copertina e in vetrina per questo ...