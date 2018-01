Honor 7X ufficiale anche in edizione limitata rossa

Profumo ufficiale di Oreo su Honor 8 Pro : probabile aggiornamento finale in India : Nuovi risvolti per il futuro di Honor 8 Pro, anche se quello di cui stiamo per parlarvi fa riferimento al solo mercato Indiano. Secondo quanto riportato dal 'TAS', il dispositivo starebbe iniziando a ricevere l'OTA dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, anche se non è ancora ben chiaro se si tratta di un'altra beta o della versione stabile (alcuni danno per vera la prima opzione, altri la seconda). Sta di fatto che il pacchetto sta ...

Honor 9 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Honor 9 Lite Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Ci siamo! Come da programma, Honor 9 Lite è stato ufficialmente presentato in Cina. Si tratta del nuovo medio gamma dell’azienda cinese, fresco fresco di presentazione nella sua madrepatria. Si tratta di una variante di Mate 10 Lite, con il quale condivide in particolare il design frontale e […]

Non scontato l’aggiornamento Oreo su Honor 8 - nota ufficiale : Ricordate quando qualche giorno il CEO di Honor (Geroghe Zao) aveva dato per certo l'aggiornamento Oreo su Honor 8, includendo anche Honor 8 Pro (non poteva essere altrimenti, visto che già da un lungo periodo di tempo per quest'ultimo device è stata rilasciata una versione beta, cui dovrebbe seguire la release stabile entro la fine dell'anno)? Ebbene, attraverso un comunicato stampa giunto alla nostra redazione, notiamo una sorta di ...

Honor View 10 è ufficiale! Ecco tutti i dettagli : Un bel display, un hardware di primo livello e tanta intelligenza artificiale sono le caratteristiche che rendono unico Huawei View 10. Andiamo a scoprirlo! Descrizione Dopo la sua presentazione in esclusiva temporanea su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, il processore Kirin 970 torna a far sentire la sua presenza su un device ad un costo più interessante. Nella giornata di oggi, infatti, Honor ha presentato il suo nuovo Top di Gamma: Honor View 10. ...

Honor 7X è ufficiale : caratteristiche - immagini e prezzo : Nell’evento che si è tenuto oggi a Londra, Honor ha svelato i suoi nuovi prodotti, ovvero Honor 7X e il nuovo Honor V10. In questo articolo parleremo di Honor 7X, il medio-gamma della casa produttrice. Ma non perdiamoci in altre chiacchiere e vediamo cosa ci offre questo nuovo smartphone. Honor 7X: scheda tecnica Display: 5.93 pollici FHD+ formato 18:9 FullView CPU: Kirin 659 octa-core (4 x 2,36GHz + 4 x 1,7 GHz) RAM: 4 GB Doppia ...

Honor V10 è ufficiale : sarà il nostro Honor 9 Pro? : Nelle scorse ore è stato presentato ufficialmente in Cina il nuovo Honor V10. Si tratta di uno smartphone che si inserisce nella fascia alta e che potrebbe arrivare anche da noi sotto il nome di Honor 9 Pro. Quindi vediamo insieme cosa ci offre il nuovo modello di Honor. Honor V10: scheda tecnica Display: 5,99 pollici FHD+ (1.080 x 2.160 pixel) formato 18:9 FullView CPU: Huawei Kirin 970 RAM: 4/6 GB Fotocamera posteriore: 16 MP + 20 MP f/1.8 ...

