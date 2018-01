Hockey ghiaccio | EBEL 2018 | Bolzano dilagante contro il Villach | 5 a 1!

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : definiti gli accoppiamenti della Final Four IHL Elite. Rittner Buam supera Val Pusteria : Nel turno dell’Epifania dell’Alps League si sono tenuti gli ultimi incontri validi per definire le qualificate, e quindi gli accoppiamenti, della Final Four Scudetto della IHL Elite. Le quattro protagoniste già si conoscevano, ma non l’ordine delle sfide del weekend di 10 e 11 febbraio. I Rittner Buam si sono dimostrati implacabili in casa e si sono sbarazzati di Val Pusteria per 3-0, chiudendo in testa il girone Sud A. Un successo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018 : Bolzano batte il Dornbirn 4-2 e centra il secondo successo consecutivo : Seconda vittoria consecutiva per Bolzano nella EBEL 2018, che ha vinto per 4 a 2 contro Dornbirn conquistando altri tre punti importantissimi, utili per allontanare sempre di più il fondo della classifica. I Foxes infatti hanno scavalcato anche il Villach, piazzandosi così al decimo posto, a -7 dalla Top Six. Una prestazione convincente da parte dei biancorossi, avanti 4-0 prima di subire le due reti austriache. Bolzano si è presentata in campo ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018 : Rittner Buam e Vipiteno completano il quadro della Final Four della IHL Elite : Rittner Buam e Vipiteno si aggiungono alle già qualificate Asiago e Val Pusteria completando il quadro delle partecipanti alla Final Four Scudetto della IHL Elite del prossimo 10 ed 11 febbraio. Il Renon ha vinto per 1:0 contro Cortina e potrà quindi difendere lo Scudetto vinto un anno fa. Al termine di una gara molto combattuta Cortina ha dovuto cedere contro i Campioni d’Italia in carica che hanno così spento le speranze dei padroni di casa e ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : impresa del Bolzano - Salisburgo ko per 4-3 e addio all’ultimo posto in classifica : Trentaseiesima giornata della EBEL 2017-18 che fa registrare il ritorno alla vittoria dell’Hockey Club Bolzano. La prima gioia del 2018 arriva davanti ai 3.000 del Palaonda, dove i Foxes riescono a schiantare l’EC Red Bull Salisburgo per 4 a 3. Un match sofferto e combattuto, con i padroni di casa per tre volte in vantaggio e altrettante volte rimontati, fino al goal decisivo nel finale di Matt Tomassoni. Fondamentale anche il sacrificio ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2017-18 : Asiago e Val Pusteria alla Final Four della IHL Elite - Rittner Buam sempre in testa : Prima partita del 2018 anche per l’Alps Hockey League. Vincono quasi tutte le prime della classe e, così, in vetta sono pochi i cambiamenti che accorrono alla classifica dopo la disputa di questo turno. Feldkirch batte 2-1 ai rigori lo Zeller Eisbaren in trasferta. Ospiti in vantaggio con Tikkinen, anche se al minuto 52° era Schernthaner a centrare il bersaglio grosso per la rete del pareggio. Ai supplementari la partita è stata abbastanza ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : il 2018 si apre con un ko contro Innsbruck per l’HC Bolzano : La EBEL non si ferma nemmeno a Capodanno: ieri sera si è disputata la 35ma giornata di campionato. L’anno nuovo inizia con un K.O. ai rigori per l’HCB Alto Adige Alperia, che dopo essere stato in vantaggio per due reti si fa rimontare e sconfiggere per 3 a 2 dall’HC TWK Innsbruck. Dopo le reti di Frank e Petan, nel terzo drittel i biancorossi soffrono la grande pressione austriaca e, nonostante una grandissima prova tra i pali di Jake Smith, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : il calendario e le date. Programma completo della rassegna iridata in Danimarca : Il 2018 è alle porte e con esso tutti gli eventi sportivi che si terranno in un anno che vedrà il momento clou con le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. Per quanto riguarda l’Hockey su ghiaccio, oltre alle gare che mettono in palio l’oro olimpico, ci sarà anche il Mondiale, organizzato in Danimarca nel mese di maggio. La rassegna prenderà il via venerdì 4 maggio e si concluderà domenica 20, con la disputa di ben 64 partite. Due ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il calendario e le date. Le avversarie dell’Italia : Il 2018 sarà l’anno dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey. L’Italia, dopo la retrocessione di quest’anno, giocherà nel Gruppo A, tentando la risalita immediata nell’élite mondiale. Il torneo si svolgerà alla Laszlo Papp Sportarena di Budapest, dal 22 al 28 aprile 2018. Saranno sei le squadre partecipanti, che si giocheranno i due posti validi per partecipare ai Mondiali della massima categoria del 2019 in Slovacchia. ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2017-2018 : Renon torna alla vittoria. Prosegue la corsa alla Final Four della IHL Elite : Altro turno dell’Alps League valido anche per la corsa alla Final Four Scudetto della IHL Elite. Nel Girone Sud A, come da pronostico, s’infiamma la corsa ai primi due posti. Il Renon è tornato alla vittoria battendo ai rigori un Cortina generoso che per tre volte è passato in vantaggio ma poi è stato costretto alla resa. In testa al girone c’è Val Pusteria, che ha battuto per 6:2 Fassa. Il 30 dicembre sfide decisive per la ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2017-18 : Salisburgo interrompe la striscia positiva di Bolzano - vincono tutte le prime della classe : Nelle gare del 28 dicembre valide per la EBEL 2017-18 vincono tutte le prime della classe, rispettando appieno i pronostici della vigilia. Si ferma a cinque vittorie la serie positiva dell’Hockey Club Bolzano, che al termine di una dura battaglia cade in casa dei Red Bulls di Salisburgo per 2 a 1. Dopo il vantaggio di Monardo, i padroni di casa pareggiano i conti con Cijan e poi mettono la freccia nel terzo periodo grazie a Schiechl. I Foxes non ...

Hockey su ghiaccio - Alps League 2017-2018 : quante sorprese nel turno post-natalizio! Scatta la corsa allo Scudetto della IHL Elite : turno post-natalizio nell’Alps League 2017-2018. Un turno parecchio interessante per le squadre italiane, dal momento che è iniziata la corsa per l’accesso alla Final Four Scudetto della IHL Elite. È già battaglia nel Gruppo Sud A: il Cortina ha vinto per 4-2 grazie alla tripletta di Daniel Roehl contro il Fassa e si è portata in testa al suo girone. Il derby altoatesino tra Val Pusteria e Rittner Buam ha regalato emozioni a raffica e si è ...

Hockey su ghiaccio - EBEL 2017-2018 : Bolzano cala il poker! Graz battuto : quarta vittoria consecutiva : quarta vittoria consecutiva per Bolzano nell’EBEL 2017-2018. Le Foxes hanno battuto Graz per 4-0 al PalaOnda, allungando la serie di successi e conquistando altri tre punti importanti per accorciare la classifica e provare ad allontanare il fondo della graduatoria. Una prestazione davvero convincente, per una squadra che pare finalmente aver trovato la strada giusta. Una partita cominciata benissimo da Bolzano, brava a sfruttare i primi 4 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2017-18 : partite molto equilibrate - in testa vincono Rittner Buam e Asiago : Nel penultimo turno prima di Natale, quattro delle otto partite della Alps Hockey League 2017-18 finiscono con una sola rete di differenza. Solo i Campioni in carica del Renon ottengono una chiara vittoria con più di due goal di scarto nella gara di cartello contro il Feldkirch. Jesenice e Lustenau risolvono le rispettive gare ai rigori. Nella sfida contro il Val Pusteria, lo Jesenice fa fatica ad andare in rete per via dell’aggressività ...