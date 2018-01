: RT @Agenzia_Ansa: Un parcheggiatore di Pinerolo dopo la Lotteria Capodanno: 'Ho vinto un milione, lo regalo a mia figlia. Per me sono tropp… - Leonesidiventa : RT @Agenzia_Ansa: Un parcheggiatore di Pinerolo dopo la Lotteria Capodanno: 'Ho vinto un milione, lo regalo a mia figlia. Per me sono tropp… - ilsintetico : Mio padre avrebbe fatto lo stesso e senza bisogno di farsi pubblicità Un parcheggiatore di Pinerolo dopo la Lotter… - HuffPostItalia : "Ho vinto un milione alla Lotteria, lo dono a mia figlia. Il mio tempo l'ho già fatto" - FlashNewsItalia : Un parcheggiatore dopo la Lotteria Capodanno: 'Ho vinto un milione, lo regalo a mia figlia. Per me sono troppi sold… - lanuovasardegna : Lotteria Italia, il vincitore Biagio Vigna: 'Ancora non ci credo' - VIDEO Il parcheggiatore di Pinerolo è finito a… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 8 gennaio 2018) E' un sessantenne parcheggiatore di Pinerolo (Torino) il possessore di uno dei biglietti dellaItalia che ha fruttato undi euro. L'uomo è stato rintracciato e intervistato nelle prime ore di stamani da un sito internet di informazione locale. "Avevo comprato il biglietto pensando a mia- è stato il suo racconto - e quando lei mi ha chiesto cosa fare le ho detto 'adesso è tuo'. Per me sono troppi soldi. E il miol'ho già fatto".Il sessantenne è molto conosciuto a Pinerolo. La stampa locale ha già avuto occasione di descriverlo come "uomo tutto fare" ed "eterno ragazzo con la sindrome di Peter Pan". "Stavo lavorando al parcheggio di una discoteca - spiega - quando ho sentito dire che uno dei biglietti era stato venduto a Pinerolo. Ho confrontato il numero: era il mio. A momenti mi veniva un infarto...".