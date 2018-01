Guardiola | ' Per essere un grande club servono trofei'

Guardiola : 'Per essere un grande club servono i trofei' : 'Una vittoria aiuta a vincere di più. Sono certo che andremo a Londra per giocare la finale del torneo'. Queste le parole di Pep Guardiola, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa di Lega che ...

Guardiola a Silva : «Chi se ne frega se perdiamo - stai con tuo figlio nato prematuro» : «Ho detto a David di rientrare solo quando se lo sentirà e sappiate che non m’importa nulla se senza di lui perderemo punti». La sala stampa ha fatto silenzio quando Pep Guardiola, allenatore di uno dei club più importante d’Inghilterra, il Manchester City, ha detto queste parole per chiudere un argomento che era sportivo per chi faceva le domande, umano per chi le riceveva. David è David Silvia calciatore spagnolo del City, assente nelle ultime ...

Infortunio Gabriel Jesus : guai per Guardiola - ‘salta’ il collaterale! : Infortunio Gabriel Jesus – “Il club conferma che Gabriel Jesus, in occasione del pareggio con il Crystal Palace, ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale. Il giocatore si sottoporrà ad ulteriori esami che stabiliranno il rientro in gruppo. Al giocatore, si augura una pronta guarigione”. Con questo comunicato apparso sull’account Twitter del Manchester City, il club svela l’Infortunio occorso a Gabriel Jesus nel ...

Premier League - Guardiola perde Gabriel Jesus ma si consola con Umtiti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Guardiola – Si ferma a 18 il numero di vittorie consecutive il Manchester City di Pep Guardiola, non riuscendo così ad eguagliare le 19 gare vinte dal Bayern nella stagione 2013-2014, allenato dallo stesso spagnolo. La capolista è stata fermata sullo ...

Calciomercato : Guardiola pronto a offrire 56 milioni per Umtiti : TORINO - Dopo essersi visto soffiare Virgil Van Dijk dal Liverpool , Pep Guardiola corre ai ripari e ha messo gli occhi su Samuel Umtiti , il 'gigante' del Barcellona . Il tecnico del City è un ...

Guardiola tiene i piedi per terra - niente festeggiamenti in casa City : 'tutto ciò è irreale - prima o poi...' : Pep Guardiola ha sottolineato come il Manchester City non abbia ancora vinto la Premier, mettendo in chiaro che prima o poi la sconfitta dovrà arrivare ' Non credo che abbiamo gia' vinto la Premier, ...

Manchester City - Guardiola : 'In Champions la favorita resta il Barcellona perché ha Messi' : Manchester - Il Manchester City avrà pure la Premier in tasca (+15 sui cugini dello United) ma per Pep Guaridola la squadra da battere resta il Barcellona, dal momento che in squadra può contare su un ...

'Duello Guardiola-Barca per Van Dijk' : TORINO - Pep Guardiola e il Barcellona si sfidano per Virgil Van Dijk , il forte difensore centrale di origini surinamesi e della nazionale olandese che oggi gioca col Southampton. Lo scrive il ...

Leonardo Bonucci via dal Milan?/ Da Conte a Guardiola - quante tentazioni per il capitano rossonero : Leonardo Bonucci via dal Milan? Da Conte a Guardiola, quante tentazioni per il capitano rossonero. Il centrale ex Juventus nel mirino di diversi top club europei(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 10:58:00 GMT)

Catalogna - guai per Guardiola : Pep segnalato per ''ribellione'' : Calcio e politica Perchè il legame c'è sempre stato e sempre ci sarà, nel caso di Guardiola ancor di più. Sempre vicino alla causa secessionista, lo scorso 11 giugno lesse un vero e proprio manifesto ...

