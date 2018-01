Guai per Apple | aperta indagine in Francia

FIFA 18 - 55 candidati per la squadra dell'anno : ci sono Buffon - Bonucci e Dybala - out Icardi e HiGuain : Il collettivo dei votanti è stato scelto per rappresentare milioni di giocatori di EA SPORTS FIFA in tutto il mondo. I votanti riceveranno un'urna contenente una lista di 55 giocatori, nominati da EA ...

Infortunio Dybala - Guai in vista per la Juventus : fuori in lacrime - i dettagli : Infortunio Dybala, presunto stiramento al flessore della coscia destra. Mani in faccia e lacrime per la Joya che non sta certo vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera. Il calciatore bianconeri stava producendo uno sforzo in allungo palla al piede quando ha sentito tirare dietro la coscia, andandosi subito a toccare il flessore. E’ stato sin da subito chiaro l’accaduto, si tratta di uno stiramento da valutare nelle ...

Carbonia - socio di un'azienda nei Guai : non ha dichiarato ricavi per 66mila euro : L'azione dei finanzieri nasce da precedenti attività di verifica condotte nei confronti della societàdi cui il soggetto controllato era socio, che si erano concluse con il riscontro di alcune ...

Ciclismo - Gianni Moscon nei Guai : rischia una squalifica per il caso Reichenbach. Lappartient : “Bisogna essere duri” : Il nuovo anno non comincia sotto i migliori auspici per Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky, talento più fulgido della nuova generazione del Ciclismo italiano, rischia infatti una dura sanzione da parte dell’UCI. La Federazione Ciclistica Internazionale sta infatti valutando con attenzione quanto accaduto nell’ultima edizione della Tre Valli Varesine, quando lo svizzero Sebastien Reichenbach (FDJ) accusò il trentino di averlo ...

C’è Posta per te - ospiti prima puntata : Michelle Hunziker e Gonzalo HiGuain : Quali saranno, per C’è Posta per te, gli ospiti della prima puntata del 13 gennaio 2018? Con quali Vip debutterà Maria De Filippi? La nuova stagione del popolare people show di Canale 5 è ormai alle porte. Come di consuetudine sono già stati annunciati i primi personaggi famosi scelti per fare meravigliose sorprese alla gente comune. Nello studio di C’è Posta per te, infatti, approderanno: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi oltre ...

Juventus - HiGuain ospite speciale a 'C'è posta per te' : ROMA - C'è posta per... Gonzalo Higuain . L'attaccante della Juventus è l'ospite speciale della prima puntata della nuova stagione di 'C'è posta per te', che andrà in onda sabato 13 gennaio in prima ...

La dura 'lezione' di Boston - quanti Guai per Cleveland e LeBron : Torino - Per fortuna di LeBron James e dei Cleveland Cavs, maggio è ancora distante. Già, perché se si dovesse giocare oggi una serie di playoff tra i tre volte detentori del titolo della Eastern ...

Juve - le ultime per il derby : out Alex Sandro e HiGuain - gioca Marchisio : ultime sulla formazione della Juventus in vista del derby contro il Torino direttamente da Premium Sport . Questo secondo Gianni Balzarini l'undici scelto da Allegri: Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic.

Spotify - un miliardo e mezzo di Guai : in tribunale per le canzoni (anche) dei Doors : ... società che detiene i diritti dei brani di artisti di primissimo piano -compresi pezzi di Tom Petty, Doors, Neil Young -, ha portato in tribunale in California il colosso dello streaming musicale, ...

LIVE Juventus-Torino - Coppa Italia in DIRETTA : derby della Mole per volare in semifinale! Bianconeri favoriti con HiGuain e Dybala : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Il derby della Mole farà appassionare le due tifoserie, pronte a sostenere le proprie squadre sugli spalti dell’Allianz Stadium: si preannuncia una partita molto intensa e combattuta, una sfida davvero imperdibile che mette in palio la semifinale contro l’Atalanta, ieri capace di battere il Napoli. Le due ...

