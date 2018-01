Grasso | via le tasse universitarie Ma i redditi bassi sono già esenti

Grasso come Corbyn : "Via tasse università". Pd lo attacca : Della presidente della Camera, Di Maio "non ha alcuna stima politica, giudizio ulteriormente aggravato dalla totale incapacità di gestire l'aula di Montecitorio in questi cinque anni" spiegano dallo ...

Liberi e Uguali - la sfida di Grasso : via le tasse universitarie. Bersani : "Noi mai con la destra" : "La nostra sfida è proprio questa: creare lavoro: un lavoro che abbia dignità e garanzia. Lotteremo per i molti, non per i pochi. Molti vivono alle soglie della povertà, molti sono costretti a rinunciare ad...

Grasso : via tasse universitarie - tornerò attivista. Bersani : con la destra non parliamo Video : «Abbiamo voluto inserire un codice etico che non consideri solo l’aspetto giudiziario». A Boldrini: «Il tuo impegno sui diritti è straordinario». Lei: «Io amareggiata per il tradimento dello ius soli». Bersani: «parliamo con tutti tranne che con la destra»

Grasso : "Tornerò attivista come a 20 anni. Via tutte le tasse universitarie" : "Saremo aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, giungendo all'hotel Ergife di Roma per l'Assemblea Nazionale di Leu, di cui è ...

Grasso : via precariato - tasse università : 13.01 "Altri aboliscono le tasse,noi il precariato",dobbiamo puntare alle tutele crescenti e "investire"lì dove il lavoro possiamo davvero crearlo","la nostra battaglia sarà far tornare prevalente i contratti a tempo indeterminato". Così Grasso, leader di Leu, all'assemblea programmatica a Roma. "Con 1,6mld aboliamo le tasse universitarie",tagliando alcune attività dannose per l'ambiente. "Faremo proposte serie,concrete a differenza delle ...

Matteo Renzi - crolla il Pd : quanti seggi gli porta via Pietro Grasso : Cose che capitano nel ciclismo, volendo restare nella metafora sportiva, ma non in politica, dove la catena continua a girare anche quando esce dalla ruota dentata. Insomma, i numeri dei sondaggi ...

Al via l’assemblea nazionale di Mdp - Si e Possibile : standing ovation per Pietro Grasso. Segui la diretta : Si è aperta a Roma l’assemblea dei delegati di Mdp, Si e Possibile, che daranno vita a una lista unitaria alle prossime elezioni. All’ingresso una lunga fila dei 1500 delegati, insieme a militanti e ospiti. Il presidente del Senato Pietro Grasso, che chiuderà i lavori e prenderà la guida del nuovo soggetto, è stato accolto da un caldo applauso e una standing ovation: tutti in piedi i dirigenti, da Massimo D’Alema a Pier Luigi ...

Al via assemblea lista di sinistra - applausi per Grasso : Roma, 3 dic. (askanews) Sta per prendere il via l'assemblea nazionale 'C'è una nuova proposta' per la formazione della lista unitaria di sinistra che comprenderà Mdp, sinistra italiana e Possibile. I ...

Elezioni politiche - consultazioni Grasso-Boldrini con Speranza - Civati e Pisapia : via al risiko della sinistra : L’appuntamento è per domenica, all’assemblea di Campo Progressista. Prima, però, ci sono da fare le “consultazioni“. E per tutta la giornata, quindi, l’ufficio di Pietro Grasso è diventato lo snodo della definizione delle liste a sinistra del Pd, siano esse alleate o meno dei dem. Oggi il presidente del Senato ha incontrato prima Gianni Cuperlo, poi insieme Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati, dopo il ...

Gruppo Pd Senato - Zanda : Grasso via perché non condivide linea partito : Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha lasciato il Gruppo parlamentare del Pd "perché non condivide la linea politica del partito e in particolare le decisioni sulla legge elettorale": lo ha affermato il capoGruppo dem, Luigi Zanda. "Per me è stata una notizia inaspettata e imprevedibile - ha proseguito -. ...