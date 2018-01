Grasso | Devo soldi al Pd? Infamante | è ritorsione

: Polemica tra Grasso e Partito Democratico: "Devo soldi al PD? Infamante" - Antonio_LaVoce : Polemica tra Grasso e Partito Democratico: "Devo soldi al PD? Infamante" - ilfaroonline : Prova la App del Faro Grasso sotto accusa si sfoga, ‘Devo soldi al Pd? Parole infamanti, è ritorsione’… - elnaza : RT @denvergo7: Il #PD vuole 83mila euro da #Grasso. Lui replica: non vi devo nulla; - denvergo7 : Il #PD vuole 83mila euro da #Grasso. Lui replica: non vi devo nulla; -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Dopo le due lettere del Partito Democratico per sollecitare i pagamenti da parte di Pietro, il leader di Liberi e Uguali ora risponde per le rime dalle colonne di Repubblica. Proprio come aveva fatto il tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi. Una modalità che lo stessodefinisce "un colorito quanto basso espediente da campagna elettorale".I dem accusano il presidente del Senato di non aver pagato l'iscrizione al partito e di avere un debito di 83.250 euro. "Non ho mai ricevuto da voi alcuna comunicazione in merito alla quota economica mensile che avrei dovuto versare al Pd in ragione della mia elezione, nè le modalità di pagamento", spiega oggi il candidato premier per Leu nella sua lettera a Bonifazi, "Eppure dal marzo del 2013 al giorno delle mie dimissioni dal gruppo del Pd in Senato sono trascorse 56 mensilità. Abbastanza ...