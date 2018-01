Google Camera HDR+ | la mod si aggiorna con la Portrait Mode e i video in 4K

Camera NX porta la modalità ritratto su Google Pixel - Pixel XL - Nexus 6P e Nexus 5X : Con l'app Camera NX potete provare la modalità ritratto anche su Google Pixel , Pixel XL, Nexus 6P e Nexus 5X: ecco il link per scaricare l'APK. L'articolo Camera NX porta la modalità ritratto su Google Pixel , Pixel XL, Nexus 6P e Nexus 5X è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google ha testato una gesture per avviare la fotocamera di Google Pixel 2 inclinandolo da bloccato : Pare che il team di Google abbia testato anche un'altra gesture per avviare rapidamente la fotocamera dei Google Pixel 2 e Pixel 2 XL L'articolo Google ha testato una gesture per avviare la fotocamera di Google Pixel 2 inclinandolo da bloccato è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Camera HDR+ Disponibile Per Smartphone Samsung [APK Download] : La fotoCamera di Google con HDR+ arriva su Samsung: guida download e installazione. Il porting della FotoCamera Google con HDR+ su Galaxy S7, S8 e Note 8 Google Camera HDR+ Disponibile Per Samsung APK Download Grandi novità arrivano per tutti i possessori di uno degli ultimi top di gamma di Samsung, in particolare per chi possiede […]