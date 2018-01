Golden Globes 2018 | le star che NON hanno indossato il nero sul red carpet

Golden Globes - tutte in nero (ma per nulla castigate) sul red carpet : Angelina Jolie, Nicole Kidman, Dakota Johnson e tantissime altre: tutte in nero, tutte bellissime tra spacchi, scollature e pizzi alla 75ma edizione dei Golden Globe, al Beverly Hilton Hotel di Los ...

I vincitori musicali dei Golden Globes 2018 - battuti Nick Jonas e Mariah Carey : Sono stati svelati i vincitori musicali dei Golden Globes 2018, che si sono tenuti nella notte tra il 7 e l'8 gennaio. Per quanto riguarda la musica, tra gli altri, è stato premiato il brano This Is Me, scritto appositamente per la colonna sonora del film The Greatest Showman. Nella categoria Best Original Song ha trionfato la coppia composta da Justin Paul e Benj Pasek per la canzone This Is Me, scritta e realizzata in occasione dell'uscita ...

Vincitori dei Golden Globes 2018 - la lista completa : poche sorprese per le serie tv - diverse sul fronte cinema : poche sorprese tra i Vincitori dei Golden Globes 2018, soprattutto sul fronte serie tv: i risultati della 75a edizione del premio per lo più coincidono con quelli degli Emmy Awards 2017, confermando il trionfo assoluto di Big Little Lies sia come miglior miniserie tv che per i suoi attori protagonisti. Nonostante sia stata recentemente rinnovata e quindi tecnicamente non sia più una "limited series", Big Little Lies ha trionfato nella ...

La 75° edizione dei Golden Globe Awards è stata trasmessa in diretta sulla NBC domenica 7 gennaio, in diretta dal Beverly Hilton Hotel con il conduttore Seth Meyers. Oprah Winfrey, che ha ricevuto una nomination al Golden Globe per Il Colore Viola, è stata premiata con il Cecil B. DeMille Award.

Golden Globes - delusione per l'Italia : (ANSA) - LOS ANGELES (USA), 8 GEN - delusione per l'Italia ai Golden Globes, che si sono tenuti stanotte a Los Angeles all'insegna della sobrietà e degli abiti neri indossati in solidarietà verso le ...

Potente discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 - standing ovation contro i molestatori (video) : “Ragazze - abbiamo fatto la storia” : Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 è stato uno dei momenti più squisitamente politici della 75a edizione del premio: la celebre conduttrice afroamericana ha declamato un manifesto contro la cultura maschilista imperante a Hollywood, finalmente posta sotto accusa dalle tante testimonianze di donne che hanno rotto il silenzio sui reati sessuali perpetrati comunemente e impunemente per decenni. Oprah ha portato all'attenzione ...

Golden Globes - chi accompagna le star? : Nelle foto del tappeto rosso ai Golden Globes c’è sempre quest’anno almeno una faccia che non vi sembra di riconoscere. Non viene in mente in quale film o serie tv la si è vista. È perché queste donne non hanno fatto nessun film o serie tv. Probabilmente è la prima volta che mettono piede su un tappeto rosso, certamente su uno di questo livello di visibilità. Sono vestite di nero, come le attrici che accompagnano, sono attiviste per i diritti ...

Golden Globes - trionfa Tre Manifesti ad Ebbing - Missouri. Nessun premio per Guadagnino : Cerimonia di premiazione segnata dagli abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarieta' verso le donne vittime di molestie sessuali e per sollecitare equita' professionale e salariale fra uomini e donne, anche a Hollywood. premio Cecil B. de Mille per Oprah Winfrey, che in un appassionato discorso ha parlato di una nuova era per le donne, alla luce della reazione seguita allo scandalo Weinstein

Golden Globes - McDonagh trionfa. Ma protagonista assoluta è la denuncia femminile contro le molestie : Time’s Up. Il tempo è scaduto, è l’ora della denuncia. Le donne di Hollywood sono state le protagoniste assolute della 75ma edizione dei Golden Globes: unite dagli abiti neri e da annunci importanti, hanno sancito a gran voce la dichiarazione di guerra ufficiale dello show biz al femminile contro gli abusi e le molestie sessuali dilaganti nell’industria dell’entertainment. Cuore della serata è stata una delle figure simbolo della lotta per ...

Il risveglio di Hollywood in total black - ai Golden Globes l'Italia resta a secco : Eleganza, solidarietà alle donne, speech indimenticabili e delusione, almeno per l'Italia. Ricorderemo così i Golden Globes Awards 2018, una 75esima edizione caratterizzata da un redcarpet con tutte le star presenti in totalblack per protestare contro le violenze sessuali a Hollywood. A ricordare HarveyWeistein ("magari tra vent'anni faremo una celebrazione in memoriam in negativo") e Kevin Spacey ("Plummer è libero? ...

Golden Globes 2018 in 'total black' contro le molestie. Premi alle storie al femminile : ...televisiva finora ritenuta più "liberal" e all'avanguardia (dalla stanza degli sceneggiatori "machi" e volgari di "Friends" ai problemi del boss Amazon che pure ha prodotto la versione tv streaming ...