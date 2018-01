Golden Globe | Natalie Portman protesta | Nessuna donna fra i registi

“The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe : “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” : La serie tv tornerà ad aprile 2018 in contemporanea con gli USA Dopo aver trionfato agli Emmy Awards aggiudicandosi ben 8 riconoscimenti, “The Handmaid’s Tale”,... L'articolo “The Handmaid’s Tale” conquista 2 Golden Globe: “Miglior serie drammatica” e “Miglior attrice protagonista” su Roma Daily News.

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : look total black contro le molestie sessuali : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:10:00 GMT)

Nei Golden Globes post molestie sessuali sorride la Mostra di Venezia : Tre manifesti a Ebbing, Missouri è stato il vincitore della settantacinquesima edizione dei Golden Globe. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito La forma dell'acqua di Del Toro, cui è ...

L’eleganza di Kit Harington ai Golden Globes 2018 (foto) : di notte leoni - di giorno… sul red carpet! : Solo qualche ora fa ha fatto parlare di sé per essere stato cacciato via ubriaco da un bar di Manhattan, a New York, ma Kit Harington ai Golden Globes 2018 era talmente elegante da far dimenticare immediatamente qualsiasi bravata commessa sotto effetto dei fumi dell'alcol. Sebbene sia impegnato in Europa con le riprese dell'ultima stagione di Game of Thrones, e presumibilmente anche con i preparativi del suo imminente matrimonio con Rose ...

Golden Globes : tutti in nero per combattere il silenzio e la violenza : ... in segno di protesta contro le molestie a Hollywood che nei mesi scorsi hanno letteralmente travolto i protagonisti del mondo dello spettacolo, da Harvey Weinstein a Kevin Spacey. Non sono mancate ...

La lista dei vincitori dei Golden Globe 2018 : Il film che ha vinto più premi è stato Tre manifesti a Ebbing, mentre la serie che è andata meglio è stata Big Little Lies The post La lista dei vincitori dei Golden Globe 2018 appeared first on Il Post.

Golden Globe 2018 : Eva Longoria e Reese Whiterspoon - l’unione fa la forza : Che la notte dei Golden Globe 2018 fosse all’insegna dell’empowerment femminile l’abbiamo capito subito. Le donne di Hollywood, tutte vestite di nero, sono state le più agguerrite. Il padrone di casa Seth Meyers l’ha anche precisato nel dare il via alla cerimonia: «Buonasera alle signore e agli uomini che sono rimasti», ha esordito, riferendosi ai (pochi) «sopravvissuti» allo scandalo Weinstein. Così la scelta di Eva ...

Golden Globe : tutti in nero tranne… : La 75esima edizione dei Golden Globe Awards verrà ricordata non solamente per i vincitori. La prima premiazione cinematografica e delle serie tv del 2018 ha avuto un significato particolare. Nella serata del Beverly Hilton Hotel, il nero l’ha fatta da padrone su gli abiti dei presenti. La scelta cromatica, simbolo della campagna Time’s Up contro gli abusi sessuali sulle donne, non è però stata adottata proprio da tutti. LEGGI ...

Tre Manifesti a Ebbing - Missouri trionfa ai Golden Globe 2018 : Il film di McDonagh ha infatti portato a casa quattro premi: Miglior Film Drammatico, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attrice Drammatica per Frances McDormand e Miglior Attore non... L'articolo Tre Manifesti a Ebbing, Missouri trionfa ai Golden Globe 2018 su Roma Daily News.

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : la star di Stranger Things Millie Bobby Brown al centro delle polemiche : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Golden Globe - le foto dal red carpet : Il solito album di figurine con effetto ipnotico: c'erano tutti – a parte l'elefante nella stanza – e tutti in nero The post Golden Globe, le foto dal red carpet appeared first on Il Post.

Golden Globe - trionfa 'Tre manifesti' : Los Angeles, 8 gen. (AdnKronos/Dpa) - 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' è stato il vincitore della 75esima edizione dei Golden Globe. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito 'La forma dell'...

Golden Globes 2018 : le star che NON hanno indossato il nero sul red carpet : Per dovere di cronaca dobbiamo ricordare che nella cultura indiana è consuetudine indossare il colore rosso durante una celebrazione - in questo caso il 75 ° anniversario dei Golden Globe. PH: Getty ...

Golden Globe - Hollywood contro le molestie. Trionfa 'Three Billboard' : Perché nella serata è emerso anche il tema della discriminazione delle donne dal punto di vista lavorativo e dei compensi, nel mondo del Cinema come altrove. Attori e attrici si sono presentati in ...