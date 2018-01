Golden Globe 2018 Vincitori e premi | video | James Franco ritira il premio con The Rhythm

Oprah - dopo i Golden Globes il sogno di correre per la Casa Bianca. Magari contro Ivanka... : NEW YORK - Oprah Winfrey for President ? La regina afro-americana del mondo dello spettacolo al posto di Donald Trump nel 2020? E' un'ipotesi tutt'altro che peregrina, specie dopo il discorso 'presidenziale' ai Golden Globes dell'attrice-imprenditrice. Vestita di nero ...

Oprah Winfrey - Golden Globes 2018 / In total black contro gli abusi : “Ogni uomo dovrebbe ascoltarci!” : Oprah Winfrey, il commovente messaggio in favore delle donne durante la premiazione dei Golden Globes 2018, la presentatrice ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:21:00 GMT)

Time’s Up - la protesta delle attrici ai Golden Globes. Smettete di accettare le molestie sul lavoro : Time’s Up è l’iniziativa lanciata da oltre trecento donne che lavorano nel mondo dello spettacolo, cinema, teatro, televisione, ed è ispirata alle tante violazioni subite dalle donne che hanno raccontato la propria esperienza a partire da quelle che hanno parlato di Weinstein. Il tempo è scaduto ed è ora di affrontare il tema delle molestie sul lavoro in maniera chiara e precisa, questo è quello che in sintesi dice il documento di ...

Golden Globe 2018/ Vincitori e premi : l'anno straordinario di Guillermo Del Toro : GOLDEN GLOBE 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 18:49:00 GMT)

Effetto noir sul Golden Globe : È finito il tempo dei ricatti, delle molestie, dei silenzi, ed è già l’alba di un nuovo giorno, ha detto Oprah Winfrey sul palco dei Golden Globe. Leggi

Golden Globe 2018 : il make-up femminista di Emma Stone : Occhi smeraldo, labbra viola, che sembrano ispirarsi al colore Pantone del 2018 e una punta di bianco per illuminare le zone d’ombra dell’occhio. Il trucco di Emma Stone per il red carpet dei Golden Globe 2018 è uno di quelli da manuale per chi, come l’attrice di La La Land, ha occhi verdi e pelle chiara. Eppure dietro la scelta dei colori per il suo look beauty si cela un’intenzione più che estetica. Un messaggio più che nobile. Il verde, ...

Golden Globe 2018 - tutti i vincitori della 75ima edizione : Trionfo delle donne durante la 75ima edizione dei Golden Globe 2018 condotta da Seth Meyers dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills: scopriamo tutti i vincitori La lunga notte dei Golden Globe 2018 sarà ricordata sicuramente come l’edizione delle donne. Dal red carpet con le star di Hollywood fasciate in abiti scuri come segno di protesta contro gli abusi sessuali fino ai premi. Da Nicole Kidman a Meryl Streep, la statuetta dei Golden ...

Golden Globe 2018 - elenco completo dei vincitori : Scopriamo insieme l'elenco completo dei vincitori della settantacinquesima edizione dei Golden Globe.

L’Allieva Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018 : dalla Garbatella al primo red carpet a Los Angeles - salto di qualità? : Un pizzico di orgoglio non guasta mai e oggi il pubblico gongola un po' nel vedere Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018. Il nuovo anno potrebbe segnare una svolta per l'attrice italiana che potrebbe finalmente ottenere quel salto di qualità e quei riconoscimenti che spera e che, in fondo, merita anche un po'. Tanta gavetta per la giovane attrice napoletana nota al grande pubblico per il ruolo che l'ha consacrata ovvero quello della ...

Le migliori foto dei Golden Globe : Risate e festeggiamenti, momenti di commozione e baci dal red carpet, dal palco e dalla festa dopo la cerimonia The post Le migliori foto dei Golden Globe appeared first on Il Post.

Golden Globes : la protesta delle star in nero : DeMille Award per il suo contributo nel mondo dello spettacolo - Ma ancora più importanti sono i soldi che questa iniziativa sta raccogliendo". Una somma che finora arriva a 15 milioni di dollari, da ...

Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 : Nina Dobrev e Nikki Reed nella foto di Lea Michele: cosa è successo ai Golden Globes e dov’era Ian Somerhalder Nina Dobrev e Nikki Reed sono tornate ad essere amiche. La prova? Entrambe sono apparse in un selfie pubblicato su Instagram da Lea Michele (nel quale compare anche Julianne Hough, la migliore amica di Nina). La […] L'articolo Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 proviene da Gossip e Tv.

Venti vestiti neri - come ai Golden Globe : Quest’anno il red carpet dei Golden Globe è stato total black. Le celebrity infatti hanno deciso di vestirsi tutte di nero, non (solo) perché è il colore più easy, che impedisce passi falsi, ma soprattutto perché è il simbolo di una protesta globale contro la violenza, le molestie, le discriminazioni e gli abusi che negli ultimi mesi sono venuti alla luce grazie al caso Weinstein. LEGGI ANCHETutti i look total black dei Golde Globe Vestirsi di ...