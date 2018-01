Golden Globe 2018 | tutti i vincitori della 75ima edizione

Golden Globe - il nero muove e vince : È finito il tempo dei ricatti, delle molestie, dei silenzi, ed è già l’alba di un nuovo giorno, ha detto OprahWinfrey sul palco dei Golden Globe. Leggi

Golden Globe 2018 - elenco completo dei vincitori : Scopriamo insieme l'elenco completo dei vincitori della settantacinquesima edizione dei Golden Globe.

L’Allieva Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018 : dalla Garbatella al primo red carpet a Los Angeles - salto di qualità? : Un pizzico di orgoglio non guasta mai e oggi il pubblico gongola un po' nel vedere Alessandra Mastronardi ai Golden Globes 2018. Il nuovo anno potrebbe segnare una svolta per l'attrice italiana che potrebbe finalmente ottenere quel salto di qualità e quei riconoscimenti che spera e che, in fondo, merita anche un po'. Tanta gavetta per la giovane attrice napoletana nota al grande pubblico per il ruolo che l'ha consacrata ovvero quello della ...

Le migliori foto dei Golden Globe : Risate e festeggiamenti, momenti di commozione e baci dal red carpet, dal palco e dalla festa dopo la cerimonia The post Le migliori foto dei Golden Globe appeared first on Il Post.

Golden Globes : la protesta delle star in nero : DeMille Award per il suo contributo nel mondo dello spettacolo - Ma ancora più importanti sono i soldi che questa iniziativa sta raccogliendo". Una somma che finora arriva a 15 milioni di dollari, da ...

Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 : Nina Dobrev e Nikki Reed nella foto di Lea Michele: cosa è successo ai Golden Globes e dov’era Ian Somerhalder Nina Dobrev e Nikki Reed sono tornate ad essere amiche. La prova? Entrambe sono apparse in un selfie pubblicato su Instagram da Lea Michele (nel quale compare anche Julianne Hough, la migliore amica di Nina). La […] L'articolo Nina Dobrev e Nikki Reed insieme ai Golden Globes 2018 proviene da Gossip e Tv.

Venti vestiti neri - come ai Golden Globe : Quest’anno il red carpet dei Golden Globe è stato total black. Le celebrity infatti hanno deciso di vestirsi tutte di nero, non (solo) perché è il colore più easy, che impedisce passi falsi, ma soprattutto perché è il simbolo di una protesta globale contro la violenza, le molestie, le discriminazioni e gli abusi che negli ultimi mesi sono venuti alla luce grazie al caso Weinstein. LEGGI ANCHETutti i look total black dei Golde Globe Vestirsi di ...

Golden Globe 2018 - ecco i vincitori della 75esima edizione. Da Meryl Streep a Nicole Kidman - tutte le foto del red carpet : ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri‘ è il film vincitore della 75esima edizione dei Golden Globes. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito ‘La forma dell’acqua‘ di Del Toro e ha vinto il primo premio come miglior film drammatico. Inoltre due dei suoi protagonisti, Frances McDormand e Sam Rockwell, si sono aggiudicati i premi rispettivamente come miglior attrice e come ...

Golden Globes - il trionfo di Big Little Lies : le molestie sessuali al centro della miniserie dark con Nicole Kidman : È stata una delle serie più attese del 2017 e ha sbancato ai Golden Globes portando a casa i premi per miglior mini serie tv, attrice protagonista (Nicole Kidman), attrice e attore non protagonisti (Laura Dern e Alexander Skarsgard). In più Big Little Lies ha anticipato sul piccolo schermo il tema delle molestie sessuali, che ha sconvolto il mondo dell’entertainment e che è stato anche al centro anche della 75ma edizione dei Golden ...

Golden Globe 2018. Il fascino di Sharon Stone - splendida (quasi) sessantenne : Sul red carpet dei Golden Globe 2018 è arrivata scortata dal figlio 17enne Roan Bronstein, ma per offuscare il fascino di Sharon Stone ci vuole ben altro. In nero, come tutte le colleghe che hanno aderito a Time’s Up, il movimento contro la violenza sulle donne, con un long dress firmato Vitor Zerbinato, l’attrice, 60 anni il prossimo 10 marzo, non è passata certo inosservata. Merito, anche, di un nuovo azzeccatissimo look. LEGGI ...

Golden Globe 2018 : in total black contro le molestie : Sono le lavoratrici domestiche e le lavoratrici agricole; quelle che lavorano in fabbrica o in un ristorante , nel mondo accademico, nella medicina e nella scienza; fanno parte del mondo della ...

Tutte in nero ai Golden Globe : scelta ipocrita? Forse - ma senza dubbio necessaria : La cosa importante e che grazie a quegli abiti neri tutto il mondo ha continuato a riflettere e parlare del problema. Quegli abiti neri hanno contribuito ad evitare che si spegnesse, come solitamente ...

Ecco perchè tutte le star erano vestite di nero ai Golden Globe 2018 : " Time's up ", il progetto che intende ribellarsi a ogni forma di molestia sessuale sostenuto da 300 donne del mondo dello spettacolo, ha infatti invitato le star a seguire un dress code ben preciso: ...

Golden Globe 2018 - tutti i vincitori : ... Missouri" • Willem Dafoe "The Florida Project" • Armie Hammer "Chiamami col tuo nome" • Richard Jenkins "La forma dell'acqua" • Christopher Plummer "tutti i soldi del mondo" Miglior regista in un ...