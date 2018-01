GOLDEN GLOBE 2018 | TUTTI I PREMI

Le foto più belle dei GOLDEN Globe : Le risate, i momenti, gli abbracci più belli della cerimonia, dal red carpet alla festa che l'ha conclusa The post Le foto più belle dei Golden Globe appeared first on Il Post.

Tutti i vincitori dei GOLDEN GLOBE 2018 : I più premiati della 75esima edizioni sono il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e la serie tv "Big Little Lies": hanno vinto quattro premi a testa The post Tutti i vincitori dei Golden Globe 2018 appeared first on Il Post.

GOLDEN Globes - delusione per l'Italia : ma è la rivincita delle donne : delusione per l'Italia ai Golden Globes Award, che si sono tenuti nella notte di domenica a Los Angeles all'insegna della sobrietà e degli abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarietà ...

'Big Little Lies' trionfa ai GOLDEN Globe. La seconda stagione sarà diretta da una donna" : La produttrice Reese Witherspoon ha spiegato che Jean Marc Vallé, il regista della prima stagione, era impegnato e che Andrea Arnold ha accettato di entrare in quel mondo insieme allo sceneggiatore ...

Potente discorso di Oprah Winfrey ai GOLDEN Globes 2018 - standing ovation contro i molestatori (video) : “Ragazze - abbiamo fatto la storia” : Il discorso di Oprah Winfrey ai Golden Globes 2018 è stato uno dei momenti più squisitamente politici della 75a edizione del premio: la celebre conduttrice afroamericana ha declamato un manifesto contro la cultura maschilista imperante a Hollywood, finalmente posta sotto accusa dalle tante testimonianze di donne che hanno rotto il silenzio sui reati sessuali perpetrati comunemente e impunemente per decenni. Oprah ha portato all'attenzione ...

GOLDEN Globes - chi accompagna le star? : Nelle foto del tappeto rosso ai Golden Globes c’è sempre quest’anno almeno una faccia che non vi sembra di riconoscere. Non viene in mente in quale film o serie tv la si è vista. È perché queste donne non hanno fatto nessun film o serie tv. Probabilmente è la prima volta che mettono piede su un tappeto rosso, certamente su uno di questo livello di visibilità. Sono vestite di nero, come le attrici che accompagnano, sono attiviste per i diritti ...

GOLDEN Globes - trionfa Tre Manifesti ad Ebbing - Missouri. Nessun premio per Guadagnino : Cerimonia di premiazione segnata dagli abiti neri, indossati dai presenti quale atto di solidarieta' verso le donne vittime di molestie sessuali e per sollecitare equita' professionale e salariale fra uomini e donne, anche a Hollywood. premio Cecil B. de Mille per Oprah Winfrey, che in un appassionato discorso ha parlato di una nuova era per le donne, alla luce della reazione seguita allo scandalo Weinstein

GOLDEN Globes - McDonagh trionfa. Ma protagonista assoluta è la denuncia femminile contro le molestie : Time’s Up. Il tempo è scaduto, è l’ora della denuncia. Le donne di Hollywood sono state le protagoniste assolute della 75ma edizione dei Golden Globes: unite dagli abiti neri e da annunci importanti, hanno sancito a gran voce la dichiarazione di guerra ufficiale dello show biz al femminile contro gli abusi e le molestie sessuali dilaganti nell’industria dell’entertainment. Cuore della serata è stata una delle figure simbolo della lotta per ...

Il risveglio di Hollywood in total black - ai GOLDEN Globes l'Italia resta a secco : Eleganza, solidarietà alle donne, speech indimenticabili e delusione, almeno per l'Italia. Ricorderemo così i Golden Globes Awards 2018, una 75esima edizione caratterizzata da un redcarpet con tutte le star presenti in totalblack per protestare contro le violenze sessuali a Hollywood. A ricordare HarveyWeistein ("magari tra vent'anni faremo una celebrazione in memoriam in negativo") e Kevin Spacey ("Plummer è libero? ...

GOLDEN Globes 2018 in 'total black' contro le molestie. Premi alle storie al femminile : ...televisiva finora ritenuta più "liberal" e all'avanguardia (dalla stanza degli sceneggiatori "machi" e volgari di "Friends" ai problemi del boss Amazon che pure ha prodotto la versione tv streaming ...