GOLDEN GLOBE 2018 | TUTTI I PREMI

Ai GOLDEN Globes la Kidman dimentica i figli adottati con Cruise : Nicole Kidman finisce al centro della polemica a causa del discorso tenuto durante i Golden Globes. L'attrice ha infatti dimenticato di citare i figli adottivi.Nicole Kidman si è aggiudicata un premio ai Golden Globes per la miniserie drammatica Big Little Lies. Peccato però che il suo discorso abbia destato molte polemiche. Il motivo? Sul palco, l'attrice non ha citato i figli adottati insieme all'ex marito e collega Tom ...

Jennifer Aniston e Angelina Jolie - tensione ai GOLDEN Globe : Una faida tra attrici mai sopita? È quanto sembra suggerire lo scenario dei Golden Globe 2018, durante una premiazione che ha visto protagonista Jennifer Aniston. Tutto appare nella norma, fatta eccezione per alcuni immagini, emerse nelle ultime ore, che tradirebbero l'insofferenza di Angelina Jolie.Le riprese sono state effettuate alle spalle dell'attrice di "Friends": si nota chiaramente la platea e, in particolare, ...

GAME OF THRONES - Il cast presente ai GOLDEN Globes! : I Golden Globes sono la prima grande cerimonia dell'anno, la prima premiazione che dà inizio a una serie di eventi che vedremo in futuro, come gli Oscar. Quest'anno anche GAME of THRONES è stata tra le nominate, come migliore serie tv drammatica.Purtroppo Got non ha vinto nella categoria in cui era stata nominata, premio assegnato invece a The Handmaid's Tale.Ma nonostante ciò, molti membri del cast erano presenti alla cerimonia, e inoltre Kit ...

I capelli di Millie Bobby Brown ai GOLDEN Globes 2018 : richiamo a Eleven o alla schiena nuda? : Il look di Millie Bobby Brown ai Golden Globes 2018 ha fatto veramente discutere. La star tredicenne è stata vista arrivare sul tappeto rosso senza i suoi giovani colleghi di Stranger Things, che invece sono giunti sorridenti all'evento facendosi qualche foto insieme. L'atteggiamento della baby star non è stato molto apprezzato dagli utenti dei social media, che hanno giudicato anche il vestito che la Brown indossava ai Golden Globes: un ...

Milo Ventimiglia : l’attore è caduto in piscina a un after party dei GOLDEN Globes 2018 : Sempre guardare dove metti i piedi o potresti finire bagnato fradicio come Milo Ventimiglia! L’attore ha fatto uno scivolone nel senso letterale del termine: è caduto in piscina durante un after party dei Golden Globes 2018! At HBO’s Golden Globes party. Believe I just saw Milo Ventimiglia from This Is Us slip and fall into the pool, which is mostly covered but open in one spot… pic.twitter.com/biQAIM7xFO — Eric Deggans ...

GOLDEN Globes : Jennifer Aniston presenta un premio - la reazione di Angelina Jolie è tutto : L'incontro era uno dei più attesi dei Golden Globes: Angelina Jolie e Jennifer Aniston. L'osservatrice più attenta è Dakota Johnson che, invece di seguire la presentazione Jennifer Aniston, fissa la reazione di Angelina Jolie, puntando così tutti i riflettori su di lei. L'attrice, chiaramente imbarazzata, la ignora.Dakota Johnson Watching Angelina Jolie Ignore Jennifer Aniston Is All Of Us ...

Nicole Kidman nel discorso ai GOLDEN Globes "dimentica" i figli adottati con Tom Cruise (e non è la prima volta) : Il discorso di ringraziamento dell'attrice Nicole Kidman ai Golden Globes ha attirato molte critiche. Il motivo? Aver dedicato la vittoria del premio soltanto ai figli naturali avuti dal secondo matrimonio con il cantante Keith Urban, Sunday e Faith, e non a quelli che ha adottato con l'ex marito Tom Cruise, Connor e Isabella.Queste le parole che hanno destato scandalo: "La prima persona della classifica, quindi questo significa che le mie ...

Dakota Johnson fissa Angelina Jolie mentre ignora Jennifer Aniston : il momento più strano dei GOLDEN Globes 2018 : Sono spuntate delle nuove foto dai Golden Globes 2018 che hanno fatto decollare i gossip e che sembrano mostrare un’imbarazzata Angelina Jolie mentre Jennifer Aniston presentava un premio. La Jolie starebbe guardando il tavolo invece del palco su cui stava l’attrice di “Friends”: come sai la prima iniziò ad uscire con Brad Pitt subito dopo la seconda. Dakota Johnson sees Angelina Jolie ignore Jennifer Aniston THE ...

Notizie del giorno : GOLDEN GLOBE e centrodestra : Notizie del giorno. Durante i Golden Globe, l’influente star della televisione statunitense Oprah Winfrey ha pronunciato un discorso che secondo molti segna la sua candidatura... L'articolo Notizie del giorno: Golden Globe e centrodestra su Roma Daily News.

GOLDEN GLOBE 2018/ Vincitori e premi - la polemica lanciata da Natalie Portman : sono tutti uomini : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:16:00 GMT)

OPRAH WINFREY - GOLDEN GLOBE 2018 / La donna decide di candidarsi alla Casa Bianca? : OPRAH WINFREY, il commovente messaggio in favore delle donne durante la premiazione dei GOLDEN GLOBEs 2018, la presentatrice ha ricevuto il Cecil B. Demille alla carriera.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:54:00 GMT)

GOLDEN GLOBE 2018/ Vincitori e premi : il pubblico non accetta che Loving Vincent sia tornato a casa mani vuote : GOLDEN GLOBE 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:37:00 GMT)

Le modelle Emily Ratajkowksi ed Heidi Klum si baciano sulla bocca ai GOLDEN Globe : Ogni anno la cerimonia di premiazione dei Golden Globe ospita attori, produttori, modelle e personalità del mondo dello spettacolo. Anche la... Continua a leggere su radio 105

GOLDEN GLOBE 2018/ Vincitori e premi : video - James Franco ritira il premio con The Rhythm of the night e... : Golden Globe 2018: ecco come seguire la premiazione attraverso la diretta streaming, tutte le informazioni ed i presentatori dell'intera manifestazione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 20:46:00 GMT)