Paura per il giocatore di calcio turcotedesco Deniz,sfuggito a un attentato in. Mentre era in viaggio in autostrada a bordo del suo Suv ieri sera,è stato affiancato da un'altra auto dalla quale sono stati sparati due proiettili. Illeso il. "Ho avuto paura di morire",ha poi chiamato la polizia e sporto denuncia. Ilche gioca nella squadra curda Amed SK si è espresso pubblicamenteil regime del presidente turco Erdogan.,28 anni,evova l'attentato politico".Aveva subito minacce.(Di lunedì 8 gennaio 2018)