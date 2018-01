Germania | spari a calciatore turco | criticò Erdogan

Germania - spari in autostrada contro l'auto di Deniz Naki. Il calciatore : "Ho avuto paura di morire" : Il giocatore turco-tedesco che milita nella squadra curda Amed SK si è espresso pubblicamente contro il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ed è considerato da molti turchi come un nemico dello stato. Nell'aprile 2017 un giudice turco lo ha condannato a 18 mesi con la condizionale per propaganda filocurda a favore del Pkk

