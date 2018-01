Gattuso | ' Milan | sarò il tuo Conte'

Milan - Gattuso svela : "Istanbul per me fu una grande mazzata" : Gennaro Ivan Gattuso tra due giorni, martedì 9 gennaio, compirà 40 anni. Il tecnico del Milan , da soli 41 giorni, è determinato e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata 'Non voglio mai perdere, nemmeno quando gioco a pallone con mio figlio, Spero che mia moglie mi regali una torta, e una bottiglia di ...

Milan - Gattuso svela : Istanbul per me fu una grande mazzata : Gennaro Ivan Gattuso tra due giorni, martedì 9 gennaio, compirà 40 anni. Il tecnico del Milan , da soli 41 giorni, è determinato e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata "Non voglio mai perdere, nemmeno quando gioco a pallone con mio figlio, Spero che mia moglie mi regali una torta, e una bottiglia di Champagne o di vino rosso". Gattuso ha vinto tutto con la maglia del ...

