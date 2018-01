: Furia #Ferrero, il patron della #Sampdoria è ancora nero di rabbia e 'minaccia' i calciatori! - CalcioWeb : Furia #Ferrero, il patron della #Sampdoria è ancora nero di rabbia e 'minaccia' i calciatori! - Paolo_Priolo96 : RT @SampNews24: Urla e minacce ? negli spogliatoi del "Vigorito" ??? ?? La ricostruzione del post-partita ?? - AlbiAgo93 : RT @SampNews24: Urla e minacce ? negli spogliatoi del "Vigorito" ??? ?? La ricostruzione del post-partita ?? -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Il ko rimediato dallacontro il Benevento non èstato digerito dalblucerchiato Massimo. Per il ‘Viperetta’ è stata un’Epifania da dimenticare: dopo la partita infatti il numero unoSamp ha dovuto fare i conti con l’esplosione di una ruota in autostrada all’altezza di Caiazzo, provincia di Caserta, prontamente sostituita dall’autista-bodyguard Davide. Ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’,ha rilasciato alcune dichiarazioni che sanno di ‘minaccia velata’ alla squadra: “Mi hanno fatto veramente cambiare, si deve cambiare registro. Questa è una squadra forte, che deve avere il coraggio di essere forte e non continuare a peccare di ‘cazzimma’ con le piccole. Abbiamo regalato tre punti al Benevento dopo esser andati in vantaggio, è una cosa senza senso. Capisco che ci sia stanchezza, ma ai miei ragazzi ...