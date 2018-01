Foto introduttive al Samsung Galaxy Note 10 | il futuro in anticipo

: Foto introduttive al #SamsungGalaxyNote10, il futuro in anticipo - OptiMagazine : Foto introduttive al #SamsungGalaxyNote10, il futuro in anticipo -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Che ne direste di dare uno sguardo al10? Col8 presentato nel corso della scorsa estate, ed il9 in programma per la stessa stagione del 2018, servirà proiettarsi decisamente più avanti per cercare di concepire qualche dettagli relativamente a quello che Benjamin Geskin definisce essere la generazione phablet del brand asiatico del 2020.Non dell'anno prossimo, come in molti avremmo potuto ipotizzare, ma due primavere più tardi, almeno stando al concept che intendiamo qui segnalarvi. Restiamo comunque tutti con i piedi per terra, visto che è di un progetto terzo che stiamo parlando, che non ha niente a che fare col produttore sudcoreano (non ci stupiremmo se i fatti poi lo sbugiardassero in toto).Come potete vedere dalle immagini in allegato, si tratta di un prototipo altamente avanzato, che finisce col non presentare alcuna cornice, ...