Foto dei figli sui social | si rischia multa fino a 10 mila euro

Una multa per il genitore che posta sui social le Foto dei figli : Si sta creando una giurisprudenza sempre più corposa (e curiosa) intorno al tema bambini, minori e social network. Da una parte perché i genitori sembrano aver smarrito (anzi, non aver mai sviluppato) una bussola sul modo in cui gestirne la presenza sulle piattaforme. Dall’altra perché la loro immagine digitale è divenuta pietra di scambio e di contesa nelle cause di separazione e divorzio. Sembra tutto molto complesso, ma la sostanza è che i ...

Le Foto dei migliori avvistamenti UFO del 2017 : Ha avuto un'ampia risonanza il resoconto del CUFOM sui più spettacolari avvistamenti UFO del 2017. Una raccolta di foto e testimonianze davvero sorprendente che sembra porre il bel paese fra i siti preferiti dai dischi volanti. Proprio così, al posto di UFO (unidentified flying object) ed OVNI (oggetti volanti non identificati), sembra essere tornata di moda la definizione classica degli anni '50 di questo inossidabile ed inspiegabile fenomeno. ...

Le migliori Foto dei Golden Globe : Risate e festeggiamenti, momenti di commozione e baci dal red carpet, dal palco e dalla festa dopo la cerimonia The post Le migliori foto dei Golden Globe appeared first on Il Post.

Lo show dei Disco Inferno al Casinò di Sanremo Foto : "E' stato un Capodanno memorabile per gli spettacoli organizzati nelle nostre sale e per il travolgente concerto di Paolo Belli creato dalla sinergia del Comune e del Casinò. Un investimento sull'...

Furto di gioielli a Palazzo Ducale : ecco le Fotografie dei due ladri : VENEZIA - Un Furto con beffa da 3 milioni di euro, un bottino di due orecchini e una spilla di diamanti del tesoro dei Moghul e dei Maharaja. Due ladri sono entrati come visitatori qualsiasi alla ...

Isola dei famosi 2018 - Alessia Mancini concorrente : scheda e Foto : Alessia Mancini è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi...

Isola dei famosi - Bianca Atzei concorrente : scheda e Foto : Bianca Atzei è tra i concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi con...

Il tour dei 'Misteri di Liguria' fa tappa a Diano Marina Foto : ... affronta una serie di temi legati alle tradizioni, curiosità ed enigmi che interessano la Liguria facendo attenzione a non valicare mai il sottile limite che separa la scienza dalla pseudoscienza. ...

Come eravamo - le Foto dei vip da bambini. Li riconoscete tutti? : Qualcuno di loro già sognava di calcare il palcoscenico. Alessia Marcuzzi, ad esempio: sin da piccola, la conduttrice girava per Roma con le amiche e un piccolo registratore in cerca da persone da intervistare.