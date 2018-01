Forti nevicate in Valle d’Aosta | 50 persone isolate a Rhemes-Notre-Dame

Fortissime nevicate sulle Alpi per l'effetto "STAU" - ma sale il rischio valanghe - Tutte le foto "nevose" : Nevica abbondantemente sulle Alpi grazie all'effetto STAU. Accumuli ingenti oltre i 1500 metri di quota. La situazione e le foto. Le intense correnti provenienti da nord-ovest che stanno impattando...

Maltempo - piogge e Forti venti sull'Italia : saltati collegamenti con isole - abbondanti nevicate : Particolarmente difficile la situazione in Costiera Amalfitana: chiusa la statale 145 'Sorrentina'. Torna la neve in Trentino e Veneto. Nubifragio a Roma: centinaia di interventi dei vigili del fuoco

Maltempo - Forti piogge e nevicate in Liguria : frane nel genovese : Genova, 27 dic. (askanews) Nel levante della Liguria proseguirà fino alle 20 l'allerta arancione per piogge diffuse e temporali diramata dalla Protezione civile regionale. I disagi maggiori si sono ...

Maltempo in arrivo : temperature in calo - poi piogga e Forti nevicate : Passato il Natale arriva il Maltempo. Piogge e temperature più rigide in arrivo sul centro e sul nord Italia. Dalle prime ore del 26 dicembre e per le successive 24-36 ore sono previste...

Protezione civile : in arrivo nevicate - temporali e Forti venti - Allerta rossa in Liguria e Toscana : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese, portera' dapprima aria fredda polare determinando estese nevicate sulle regioni settentrionali ed a seguire aria calda ed ...

Allerta meteo rossa su Liguria e Toscana - Forti nevicate al Nord : Tempesta invernale in arrivo, la Protezione civile lancia l'allarme rosso per le prossime ore e i prossimi giorni. Situazione estrema

Allerta meteo rossa su Liguria e Toscana - Forti nevicate in Val d'Aosta : meteo folle in tutt'Italia. Le previsioni meteo l'avevano detto: freddo, molto freddo, e puntualmente la colonnina di mercurio si è abbassata rapidamente da nord a sud. Temperature in picchiata, forti ...

Maltempo : temporali - nevicate - Forti venti e pericolo 'gelicidio'. Il freddo avvolge l'Italia : Allerta rossa in Toscana e Liguria, scuole chiuse domani in molti comuni. Nevica a Milano e sulle principali direttrici autostradali, ad Aosta mezzo metro di neve. In Campania forte vento e mare agitato fino a martedì

Protezione civile : in arrivo nevicate - temporali e Forti venti : Roma, 10 dic. (askanews) - Allerta maltempo della Protezione civile: in arrivo nevicate, temporali e venti forti.La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese, porterà ...

Forti nevicate - temperature in picchiata : (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Peggiora la morsa del maltempo su gran parte delle regioni italiane. Nell'alta Toscana l'allerta è passata da gialla a rossa fino alla mezzanotte di domani per il previsto ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : temporali - venti Forti e nevicate a bassa quota [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica, con contributo di aria fredda continentale, farà ingresso dalla mattina di domani sulle regioni nord-occidentali del nostro Paese. Si estenderà poi su tutte le regioni del nord e su parte del centro, dando luogo a precipitazioni localmente intense, anche nevose sino a bassa quota sul settentrione, con progressivo rinforzo della ventilazione sino alle regioni del centro. Sulla base delle ...

Previsioni Meteo Valle d’Aosta : attese Forti nevicate da domani : Secondo le Previsioni dell’ufficio Meteorologico regionale domani sarà una domenica all’insegna della neve in Valle d’Aosta: è infatti previsto cielo “molto nuvoloso o coperto, con nevicate da meta’ mattina in intensificazione, forti nel settore centro-occidentale, moderate altrove fino a deboli in bassa Valle“. Lunedì il tempo sarà “molto nuvoloso con neve debole o moderata, limite pioggia-neve in ...