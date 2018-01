Flotte aziendali - La nostra intervista a Pier Paolo Ricci Infiniti

Flotte aziendali - La nostra intervista ad Alessandro Grosso (Fca) : Nel corso del 2017, la Fiat ha immatricolato in Italia 402.355 vetture, con una crescita del 4,29% sul 2016 e una quota di mercato pari al 20,42%; a queste si sono aggiunte 60.340 Lancia (in calo dell8,15%; 3,06% del mercato), 49.486 Jeep (+22,32; quota di mercato del 2,51%) e 45.328 Alfa Romeo (+24,58%; quota del 2,3%). La Fiat Panda continua a essere di gran lunga lauto più venduta dItalia, con 145.919 esemplari, seguita dalla Lancia Ypsilon ...

Flotte aziendali - La nostra intervista ad Alberto Cestaro (Audi) : Il 2017 è stato un anno positivo per lAudi sul mercato italiano, con un totale di 67.084 immatricolazioni, pari a una crescita del 4,86% sul 2016 e a una quota di mercato del 3,4%. Sono tre, inoltre, i modelli del marchio che rientrano nella top 50 dei più venduti nel nostro Paese: lA3 (con 14.156 unità), lA4 (11.436) e la Q2 (11.042); tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista ad Alberto Cestaro, responsabile Flotte Audi.Quali ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Eraldo Russo (BMW) : Il 2017 ha visto la BMW immatricolare in Italia 60.873 vetture, con una crescita dell1,71% sul 2016 e una quota di mercato pari al 3,09%. A queste si sono aggiunte 24.720 Mini (+1,17% sul 2016), marchio che detiene una quota di mercato dell1,25%. Nella top 50 dei modelli più venduti rientrano la BMW X1 (13.336 unità nel 2017) e la Serie 1 (11.470 vetture; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista a Eraldo Russo, corporate, ...

Auto - nel 2017 sfiorati i due milioni di immatricolazioni. Boom delle Flotte aziendali : Cresce la quota di Auto ad alimentazione alternativa e il canale di vendita alle società si attesta sul 45%, privati in calo tra l’1,2 e l’1,5% ...

Flotte aziendali - La nostra intervista ad Andrea Crespi (Hyundai) : Nei primi undici mesi del 2017, la Hyundai ha immatricolato in Italia 54.258 vetture, con una crescita del 3,95% sullo stesso periodo dellanno precedente e una quota di mercato pari al 2,93%. Nella top 50 dei modelli più venduti nel nostro Paese figurano diverse vetture della Casa coreana, come la Tucson (19.635 unità) e la i10 (14.503 esemplari; tutti i dati sono di fonte Unrae). Ecco la nostra intervista sul tema delle auto aziendali ad Andrea ...

Flotte aziendali - La nostra intervista ad Andrea Crespi (Hyundai) : La Kona giocherà un ruolo chiave per la nostra crescita nel segmento delle Sport utility, nel quale siamo già riconosciuti a livello europeo grazie a modelli che hanno fatto la storia: dal lancio ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Paolo Ghinolfi (Sifà) : Nata nel 2012 come azienda di consulenza nella gestione di prodotti di mobilità innovativi e di soluzioni per il noleggio a lungo termine, Sifà ha oggi la sede legale a Trento e uffici a Milano, Reggio Emilia, Bologna e Roma. Dal dicembre 2017, Bper Banca, capogruppo della Bper che raccoglie quattro banche territoriali (Bper Banca, Banco di Sardegna, Cassa di risparmio di Bra e Cassa di risparmio di Saluzzo, per un totale di circa 1.300 filiali ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Grégoire Chové (Arval) : Fondata nel 1989, Arval è la società del gruppo BNP Paribas, banca presente in 74 Paesi con più di 190 mila collaboratori, specializzata nel noleggio di Flotte aziendali e nellottimizzazione della mobilità del personale. Arval opera in 28 Paesi, con oltre 6.400 dipendenti, per una flotta complessiva che supera il milione di veicoli. In Italia, è attiva dal 1995: oggi gestisce oltre 170 mila veicoli e più di 23 mila clienti. Ecco la nostra ...

Flotte aziendali - La nostra intervista a Giovanni Giulitti (ALD Automotive Italia) : ALD Automotive è la divisione del gruppo bancario francese Société Générale specializzata in servizi di mobilità, noleggio di veicoli a lungo termine e gestione di Flotte aziendali. Presente in 43 Paesi, con su più di 5.000 dipendenti e gestisce una flotta che supera, globalmente, 1,35 milioni di veicoli. In Italia è presente da 1981: oggi conta su 550 collaboratori, per un parco circolante di circa 160 mila veicoli e 41 mila clienti, tra grandi ...