Firefox | la versione 57 0 4 riduce i rischi da Meltdown e Spectre

: Mozilla Firefox lotta contro Meltdown e Spectre con la versione 57.0.4 - andbonom : Mozilla Firefox lotta contro Meltdown e Spectre con la versione 57.0.4 - planetmobileblg : #MozillaFirefox lotta contro #Meltdown e #Spectre con la versione 57.0.4 - evilripper : C'è una mitigation per gli attacchi spectre via javascript su firefox! Aggiornatelo alla versione Firefox 57.0.4! - ciratt_it : AGGIORNAMENTO IMPORTANTE per Firefox! È uscita la versione Quantum della ?? dei browser: ?? più veloce degli altri… - 18_03_1968 : Mai come ora si deve aggiornare i software ci sono troppi pericoli in rete ... Firefox lo fa da solo ma accertatev… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Per ridurre iprovenienti dalla falla, insita nella progettazione dei processori,lancia un aggiornamento mirato a migliorare la sicurezza dei suoi fruitori.Nel corso della precedente settimana, Microsoft, ha lavorato per diffondere il nuovo aggiornamento firmware per risolvere il problemasui dispositivi Surface; insieme alla patch per Windows 10. In un precedente articolo, avevamo parlato deiche comportano le debolezze denominate come. Uno dei pericoli deriva dal browser in uso, che potrebbe fungere da via di accesso per programmi malevoli, sfruttando i codici JavaScript contenuti in esso. Mozilla ha sviluppato un aggiornamento diattuo a limitare iprovenienti dal Web. La nuova, numerata 57.0.4, introduce una serie di migliorie per tutelare da questoo i vari utenti. L’aggiornamento ...