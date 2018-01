Figc | mercoledì assemblea di Lega A

Figc : mercoledì si decide il destino di Ventura (che annuncia l'addio). Tavecchio prova a resistere : Sarà possibile dopo un'eliminazione che non avveniva dal 1958? Il suo destino è più che mai nelle mani delle massime autorità sportive e in quelle del mondo della politica.

Figc : mercoledì si decide il destino di Ventura (che andrà via). Tavecchio invece prova a resistere : La riunione in casa Figc si terrà mercoledì a Roma. E si deciderà sicuramente il destino di Gian Piero Ventura. Che infatti non ci sarà. Poi in altra sede verrà affrontato anche il destino del ...