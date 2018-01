Figc | Gravina | Mia candidatura a presidente? Disponibile Tommasi pensa solo a

Presidenza Figc - Gravina potrebbe tornare in corsa : “Decideranno venerdi’ le mie societa’. Ma ho dato la mia disponibilita’ per cercare di risolvere i problemi che assillano il calcio e anche per chiudere il cerchio”. Gabriele Gravina , presidente della Lega Pro, conferma in un’intervista al “Corriere della Sera” la possibilita’ di presentare una propria candidatura alla guida della Figc in occasioni delle elezioni del 29 gennaio prossimo. ...

Gravina e Sibilia in pole per la presidenza Figc : decisivo il voto dei calciatori : Per ottenere il supporto dell'Aic i candidati avrebbero offerto il controllo del Club Italia da affidare a un grande ex: in pole Albertini, Madini o Costacurrta.