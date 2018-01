Fatti a pezzi 39 quadri di Piero Manzoni | erano falsi

Trovati nove corpi Fatti a pezzi in un appartamento a Tokyo Video : Trovati nove corpi fatti a pezzi in un appartamento a Tokyo Video Arrestato un uomo che nascondeva i resti di nove corpi in contenitori refrigerati. Clicca e guarda il Video ...

Trovati nove corpi Fatti a pezzi in un appartamento a Tokyo : L’appartamento di Takahiro Shiraishi, un uomo residente a Zama City, una zona a sud ovest di Tokyo nella circoscrizione di Kanagawa, si è rivelato un autentico set da film dell’orrore, dopo che la polizia vi ha fatto irruzione in seguito a una indagine condotta sulla scomparsa di una donna di 23 anni di Hachioji, periferia della capitale. L’allarme era scattato dopo che la donna aveva postato un inquietante messaggio on line dove affermava di ...