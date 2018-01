Ex Brescia ed Empoli | Zambelli firma per il Foggia

Video/ Empoli Brescia (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Empoli Brescia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita della 20^ giornata della Serie B. Torregrossa trova il pareggio per la Leonessa.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:24:00 GMT)

Brescia Machin da guerra per dare l'assalto ad Empoli : Gian Paolo Laffranchi Domenica scorsa non era nemmeno titolare. Il Brescia anti-Cittadella aveva mediana folta, assetto corto-e-compatto, tanta spinta e pochi fronzoli. La fantasia di José Machin ...

Probabili Formazioni Empoli-Brescia 21-12-2017 - Serie B : Empoli-Brescia, Probabili Formazioni 20^ Giornata Serie B, 21 dicembre ore 20:30. Andreazzoli alla prima sulla panchina dei toscani lancia Bennacer in mezzo al campo,mentre Marino da’ spazio a Bisoli nel tridente. Lo scossone di settimana scorsa sulla panchina dell’Empoli è costato davvero caro a mister Vivarini, esonerato dopo l’1-1 sul campo della Cremonese: al suo posto è arrivato Andreazzoli, ex tecnico-traghettatore ...

Calcio femminile - quarta giornata Serie A 2017-2018 : Juventus e Brescia a punteggio pieno - Fiorentina ko - cade l’Atalanta contro l’Empoli : Va in archivio anche la quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Un turno atteso per incontri importanti per l’alta classifica. Al “Bozzi” di Firenze infatti, Fiorentina e Brescia si sono confrontate nel big match di questo sabato calcistico in rosa e sono state le Leonesse a trionfare con lo score di 4-2. Una gara spettacolare nella quale sono state le ospiti a partire meglio con il gol su ...

Calcio femminile - terza giornata Serie A 2017-2018 : poker della Juventus ad Empoli - vittorie anche per Brescia e Fiorentina : E’ andata in archivio questa terza giornata del campionato di Calcio femmiinile di Serie A 2017-2018. Andiamo a scoprire i risultati di questo sabato calcistico in rosa. Iniziamo dal big match tra Brescia e Tavagnacco al Club Azzurri che ha visto le padrone di casa prevalere 2-0 con le reti di Valentina Bergamaschi e Manuela Giugliano. Un successo importante per le Leonesse che confermano la leadership di questa Serie A, a quota 9 punti ...