Eni vende ai cinesi raffineria per inquinare meno

Volley - Mondiali 2018 – Il girone dell’Italia e gli avversari degli azzurri ai raggi X. Argentina di Velasco - Belgio e Slov Eni a per la vendetta : L’Italia ha conosciuto gli avversari per la prima fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri incominceranno la propria avventura al Foro Italico di Roma, poi si sposteranno a Firenze per disputare le altre quattro partite del primo girone : l’obiettivo è naturalmente quello del passaggio del turno portandosi però dietro il maggior numero possibile di punti, fondamentale per avere delle concrete ambizioni nella seconda fase ...

Scomparsa - anticipazioni seconda puntata : Riccardo Trasim Eni sospettato per la sparizione di Camilla e Sonia - vendetta contro Nora? : Lunedì 27 novembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata della fiction Scomparsa (voto: 6,5). ...

Scomparsa - anticipazioni seconda puntata : Riccardo Tresim Eni sospettato per la sparizione di Camilla e Sonia - vendetta contro Nora? : Lunedì 27 novembre alle 21.25 su Rai1 andrà in onda la seconda puntata della fiction Scomparsa (voto: 6,5). ...

Cassa depositi e prestiti - il Tesoro le venderà quote di Enav e Eni per incassare 2 - 8 miliardi con cui ridurre il debito : Cassa depositi e prestiti ha ricevuto una lettera del Tesoro che formalizza la vendita di quote di Eni ed Enav e la sta valutando. Lo riporta Ruters, dopo che IlSole24Ore ha scritto che il ministero dell’Economia ha formalmente avviato il processo di cessione delle quote, rispettivamente il 3,3% e il 50,37%, con una lettera al gruppo che è controllato dalla stessa via XX Settembre ma sulla carta è fuori dal perimetro della pubblica ...