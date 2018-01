Emma Marrone | ecco la tracklist del nuovo album “Essere qui”

Emma Marrone / Video - l'ecopelliccia indossata per L'isola fa discutere : la cantante sbotta sui social : Emma Marrone sbotta sui social dopo i duri commenti dei followers per l'ecopelliccia indossata nel Video clip del nuovo singolo L'isola , estratto dal nuovo album Essere qui.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 14:31:00 GMT)

L’isola di Emma Marrone - testo e significato : la forza e il coraggio di scegliere ciò che ci fa stare bene : Arriva in radio “L’isola”, il singolo che segna così il ritorno sulle scene musicali di Emma Marrone a quasi tre anni di distanza da “Adesso” (pubblicato nel 2015). Il brano è il primo inedito estratto dal nuovo album della cantante salentina intitolato “Essere qui” e in uscita il prossimo 26 gennaio. A seguire scopriamo testo , significato e videoclip ufficiale del suo nuovo singolo. Emma Marrone è ...

Emma Marrone : ecco il video di "L'isola" : on-line il video del brano "L'isola" , il nuovo singolo di Emma Marrone , da oggi - venerdì - in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e nei digital store. La canzone anticipa l'uscita di "Essere qui" , nuovo album di inediti in uscita venerdì 26 gennaio su etichetta Universal Music, a distanza di due anni dal precedente. ...

L’Isola : Emma Marrone riparte da New York. Il video : Il sole che si riflette sulle vetrate del Chrysler Building, i cieli pigri che si affacciano all’orizzonte e le strade che aspettano di popolarsi di buon’ora al mattino. Emma Marrone riparte da Manhattan nel video de L’Isola, primo singolo estratto da Essere qui, il nuovo album della cantante salentina in uscita il prossimo 26 gennaio. https://www.youtube.com/watch?v=NiwsywtFOiQ Una canzone che parte lenta e che richiama gli ...

Emma Marrone - L’isola : testo e audio nuovo singolo dall’album Essere Qui : Emma Marrone ha pubblicato oggi, venerdì 5 gennaio 2018, il suo nuovo singolo intitolato L’isola . Si tratta del brano che anticipa l’uscita del prossimo album di inediti di cui ha annunciato sui social il titolo, ossia Essere Qui. Il disco uscirà tra pochi giorni, venerdì 26 gennaio, sull’etichetta storica della cantante salentina Universal Music. Per Emma Marrone si apre così un nuovo capitolo discografico dopo il quinto album in ...

Audio e testo de L’isola di Emma Marrone - il nuovo singolo tra dance e pop elettronico : L'isola di Emma Marrone , il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti Essere qui, ha fatto il suo debutto alla mezzanotte del 5 gennaio sulle piattaforme streaming e negli store digitali. L'isola è l'apripista del quinto album in studio della cantautrice salentina, in uscita il 27 gennaio su etichetta Universal Music. Un brano che ad un primo ascolto appare un miscuglio di stili diversi: oltre al pop elettronico cui ci ha ...

Anteprima de L’isola di Emma Marrone - un video trailer anticipa il nuovo singolo in uscita il 5 gennaio : L'isola di Emma Marrone è il primo singolo tratto dall'album Essere qui, il nuovo disco di inediti della cantante salentina in uscita il 26 gennaio su etichetta Universal: un brano che segnerà l'apertura di un nuovo capitolo discografico dopo Adesso e che avrà il compito di fare da traino al quinto album in studio in meno di dieci anni. Una piccola Anteprima del video ufficiale de L'isola di Emma Marrone è stata condivisa dalla cantante sui ...