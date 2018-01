Eminem è l’artista più ascoltato mentre si fa esercizio fisico

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Tra i buoni propositi di tutti quanti per l’anno nuovo c’è sicuramente l’iscriversi in palestra o comunque fare più attività fisica. Ad aiutarti a mantenere questo obiettivo ci pensa! via GIPHY Secondo la classifica diffusa da Spotify, la sua “Till I Collapse” (contenuta nell’ultimo disco “Revival”) è la canzone più ascoltata nel 2017 dagli utenti della celebre piattaformafanno attività fisica. Alla posizione n° 2 della classifica c’è “Rockstar” di Post Malone e alle n°3 c’è ancora, questa volta con “Lose Your Self”. Tra le playlist di Spotify più ascoltate dagli utentifannoci sono “Beast Mode”, “Workout Twerkout”, “Latin Dance Cardio” e “Throwback Workout”. via GIPHYha da poco ...