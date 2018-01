Emergenza rifiuti | Abruzzo discarica di Roma

Perché si parla di “Emergenza rifiuti” a Roma : I cassonetti traboccano in molte zone della città, soprattutto per tre ragioni The post Perché si parla di “emergenza rifiuti” a Roma appeared first on Il Post.

Pelonzi (PD) : M5S e Raggi negano Emergenza rifiuti : Roma– Queste le dichiarazioni di Antongiulio Pelonzi, consigliere capitolino Pd, in una nota. "Le bugie di Raggi e Montanari hanno le gambe corte. Dopo il...

Emergenza rifiuti a Roma - allarme dell'Ama : 'Non ce la facciamo' : L'Ama lancia l'allarme sul sistema dei rifiuti della Capitale, e chiedono esplicitamente il soccorso dell'Emilia Romagna, ma da Milano i vertici del Movimento 5 Stelle, dopo aver inizialmente ...

Emergenza rifiuti a Roma - ora frena l'Abruzzo : Le strade della Capitale continuano a tracimare di pattume, ma per la giunta di Virginia Raggi la parola d'ordine è «normalizzare» la crisi. «Il sistema di raccolta ha...

Emergenza rifiuti a Roma? No - ormai è una crisi strutturale senza soluzione : Roma si trova di nuovo alle prese con la questione rifiuti. ormai non la si può nemmeno definire Emergenza.

Strade inondate di spazzatura - a Roma torna l'Emergenza rifiuti : Una montagna di rifiuti che sorge in un vicolo del centro storico di Roma non è poi così diversa dal cumulo di spazzatura in un quartiere di periferia. È la «livella» Romana, che non guarda in faccia a censo o privilegi, e maleodorante torna in questi giorni a inondare le Strade della Capitale....

Strade inondate di spazzatura - a Roma torna l'Emergenza rifiuti : ... sosteneva Stefano Bina, l'ex direttore generale dell'Ama, la malandata azienda dei rifiuti Romana, 'ma c'è sempre qualche comitato di quartiere che si oppone e la politica che lo asseconda'. I pochi ...

Sicilia - il settore dei rifiuti in Emergenza da vent’anni : tra debiti miliardari - clientelismo e l’ombra di Cosa nostra : Il primo stato di emergenza risale al 1999. L’ultimo vorrebbe ottenerlo a breve il neogovernatore Nello Musumeci. In mezzo c’è praticamente di tutto: commissariamenti a ritmo continuo, super consulenti dallo stipendio d’oro, enti regionali creati con il solo obiettivo di dare nuovi posti di lavoro che in tempi di elezioni diventavano voti. E, ovviamente, l’ombra lunga delle tangenti, della corruzione, di Cosa nostra. È in ...

Girelli(Pd) : in Lombardia c'è Emergenza gestione illecita rifiuti : Milano, 5 gen. (askanews) 'Stiamo vivendo un'emergenza di assoluta gravità dove è evidente l'interesse malavitoso e illegale nel comparto gestione rifiuti. Da qui un necessario cambio di passo, che ...

Emergenza rifiuti - Orlando : 'Gestione regionale disastrosa - necessari interventi urgenti' : ... per l'assenza, almeno negli ultimi venti anni, di una politica organica di settore, per una grave confusione normativa e legislativa, per indebiti intrecci e confusione fra interessi privati e ...

Sicilia - Lupo : Musumeci non fa proposte su Emergenza rifiuti : Palermo, 3 gen. (askanews) 'Musumeci fotografa l'emergenza che è sotto gli occhi di tutti, ma non fa proposte convincenti e credibili: critica la gestione emergenziale del settore dei rifiuti in ...

Emergenza rifiuti a Roma - un aiuto dall'Emilia Romagna : La capitale vede scongiurato il caos rifiuti a capodanno. Per quaranta giorni la regione Emilia Romagna accoglierà l'immondizia del Lazio nei suoi termovalorizzatori. Ma il governatore Bonaccini ...

Rifiuti - si fermano i camion : weekend a rischio Emergenza : A Capodanno il caos dei Rifiuti aumenterà e raggiungerà il suo apice. Era il 13 dicembre quando la giunta Raggi promise sul fronte della raccolta della spazzatura: 'Garantiremo a Roma un periodo di ...

Rifiuti - in Sicilia è Emergenza di Natale tra cassonetti stracolmi e immondizia in strada : PALERMO - Le festività natalizie, significano momenti felici, convivialità e scambi di doni, ma anche tanti Rifiuti da smaltire: imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, fiocchi, biglietti ...