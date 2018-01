Emergenza in California | 21 000 evacuati per gli incendi | ora forti piogge 

Emergenza incendi in California : sotto controllo il 60% del “Thomas Fire” : sotto controllo il 60% del “Thomas Fire“, che sta devastando la California meridionale da oltre due settimane, anche se non cessa la preoccupazione per la forza dei venti che alimentano le fiamme. I quasi 6.500 vigili del fuoco che combattono gli incendi hanno ottenuto importanti progressi grazie al meteo favorevole, ma le “condizioni climatiche stanno per cambiare“, ha spiegato Daniel Berlant, portavoce ...

California - Emergenza incendi a Los Angeles : forti venti alimentano le fiamme [GALLERY] : 1/21 LaPresse/REUTERS ...

California in fiamme : stato di Emergenza Video : 2 Ci troviamo nel sud della California [Video], più precisamente nella contea di Ventura, dove questa notte un incendio si è propagato per circa 200 km quadrati dirigendosi verso oriente. Questo rogo chiamato Thomas Fire ha fatto evacuare più di 27 mila persone, creando intorno a sé un disastro ambientale non da poco che ha causato danni irreparabili a molti edifici della zona. Sono intervenute sul posto decine e decine di pompieri e ...

California in fiamme : stato di Emergenza : Ci troviamo nel sud della California, più precisamente nella contea di Ventura, dove questa notte un incendio si è propagato per circa 200 km quadrati dirigendosi verso oriente. Questo rogo chiamato "Thomas Fire" ha fatto evacuare più di 27 mila persone, creando intorno a sé un disastro ambientale non da poco che ha causato danni irreparabili a molti edifici della zona. Sono intervenute sul posto decine e decine di pompieri e squadre di ...

Vasti incendi nel sud della California : stato di Emergenza a Los Angeles - “pronti ad evacuare” [GALLERY] : Dopo il difficile mese di ottobre, altri incendi si sono sviluppati nelle scorse ore nel sud della California, costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Il primo incendio nella Contea di Ventura County è scoppiato il 4 dicembre, distruggendo almeno 150 strutture e costringendo le autorità ad evacuare circa 27.000 persone. Il secondo, la mattina del 5 dicembre, ha coinvolto la ...