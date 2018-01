Elezioni | Renzi | “Boschi? Candidata in più posti come me e tutti i dirigenti Pd”

Elezioni - Renzi contro Liberi e Uguali : “Chi vota sinistra radicale fa vincere la Lega” : La proposta di tagliare le tasse universitarie di Pietro Grasso? “È un favore ai ricchi e ai fuori corso”. I voti a Liberi e Uguali? “Portano la destra al governo”. Un’ipotetica alleanza con la lista guidata dal presidente del Senato dopo le Elezioni? “Non vedo alleanza con nessuno”. È un intervento tutto contro gli ex compagni di partito quello che Matteo Renzi fa a Otto e Mezzo. Ospite di Lilli Gruber, ...

Elezioni - Renzi : partita aperta - il centrodestra non è in vantaggio : "La partita per le Elezioni politiche è aperta. Non credo che il centrodestra sia chiaramente in vantaggio. Lo è nei sondaggi, ma il maggioritario vale solo per un terzo, è in minoranza". Lo ha ...

Elezioni - Bruno Vespa a Porta a Porta invita Di Maio - Renzi e Berlusconi : Pronti via. La campagna elettorale, quella vera, è partita in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Ne sono un segnale anche gli ospiti che Bruno Vespa avrà, uno dietro l'altro, questa settimana. ...

Elezioni - Renzi 'Voglio un premier dem' e arriva l ok di Padoan alla candidatura : Dal canto suo, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan pur senza entrare nel dettaglio ha ammesso di essere stato contattato e ha confermato la propria disponibilità a una candidatura. ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - elettori Pd : con Prodi e senza Renzi si vince? Il vecchio Ulivo non convince : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: ultime notizie, gli elettori scelgono le larghe intese perche spaventati dall'instabilità politica

Sondaggi Politici - M5s vs Pd/ Elezioni 2018 - crollo Renzi sotto il 23% : Sondaggi, M5S vs Pd: i grillini stracciano i dem nella fascia dei giovani, situazione inversa per quanto riguarda gli anziani. Equilibrio per il centrodestra

Elezioni - Speranza (LeU) : “Noi alternativi a Renzi e Grillo. Saranno loro a dover fare i conti con noi” : “Vogliamo offrire un’alternativa a quello che c’è in campo, non ci convince la proposta di Renzi, non ci convince Grillo, siamo chiaramente contro le destre”. Così Roberto Speranza, arrivando all’assemblea nazionale di Liberi e Uguali. Parlando sempre di Renzi e Grillo, il coordinatore di Mdp ha aggiunto: “Noi ci misuriamo con gli italiani, poi in Parlamento si vedrà. Saranno loro a dover fare i conti con ...

Ministro Calenda vs Matteo Renzi/ "Abolire il Canone Rai? Presa in giro del Pd ai cittadini verso le Elezioni" : Il Ministro Carlo Calenda contro Matteo Renzi: "abolire il Canone Rai? Una Presa in giro per i cittadini verso le Elezioni 2018". Ecco cosa succede, tra privatizzazioni e campagna elettorale

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : centrodestra batte Renzi - e il M5s… : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, Regionali Lombardia con Maroni davanti a Gori, male il Movimento 5 Stelle

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...