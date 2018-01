Elezioni regionali | Maroni si ritira | sarà lui il premier del centrodestra?

Regionali Lombardia - Maroni non si ricandida?/ Elezioni Governatore : spunta il nome di Attilio Fontana : Elezioni Regionali Lombardia, Roberto Maroni non si ricandida? Governatore verso rinuncia per 'motivi personali', pronta Mariastella Gelmini.

Regionali - verso la rinuncia di Maroni alle Elezioni in Lombardia : “Sulle Regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato”. Lo si legge nel comunicato congiunto del vertice del centrodestra ad Arcore. All’incontro hanno partecipato Silvio Berlusconi, ...

Elezioni regionali Lazio - D’Attorre (LeU) : “Alleanza con Zingaretti? Niente è scontato” : “C’è un confronto programmatico con Zingaretti, chiediamo novità significative nel programma. L’impostazione che ha proposto Zingaretti, da Grasso a Lorenzin, non è convincente, occorre costruire una proposta nuova e nei prossimi giorni Liberi e Uguali prenderà una decisione: al momento nulla è scontato, né l’accordo né la rottura”. Così Alfredo D’Attorre, arrivando all’assemblea di Leu, in merito ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Dalle Elezioni politiche a quelle Regionali di marzo - dalla destra alla sinistra al centro : quando il posto viene tramandato ai parenti : Parliament of love FI, due cuori e due seggi: “Mara” candida “Amorino” Ascese – L’ex ministra Carfagna, capolista in Campania, ottiene da B. un seggio sicuro nel Lazio per il fidanzato Ruben, ex finiano di Fabrizio d’Esposito Spelacchio e Spelacchia di Marco Travaglio Passata l’Epifania, si chiude anche l’èra di “Spelacchio”, il mestissimo abete rosso di 20 metri giunto a Roma in piazza Venezia dalla Val di Fiemme già mezzo ...

Elezioni - 4 marzo si vota anche per le regionali in Lombardia e Lazio - : La data coincide con quella fissata per le politiche . La notizia arriva dal ministero dell'Interno che spiega: gli stessi presidenti "hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : centrodestra batte Renzi - e il M5s… : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, Regionali Lombardia con Maroni davanti a Gori, male il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 01:37:00 GMT)

Elezioni - Silvio Berlusconi incontra i coordinatori regionali di Fi : da sciogliere nodo candidature : ... Berlusconi continua il suo scounting personale tra imprenditori, avvocati, giornalisti, professori universitari, esponenti del mondo dell'associazionismo e di quello cattolico. Dagli ambienti ...

Elezioni regionali della Lombardia : appello per una lista unica - unitaria - civica e di sinistra : l'abbandono di qualunque politica in favore della scuola pubblica : lo stato degli istituti scolastici è fatiscente, i tagli dei finanziamenti all'istruzione hanno prodotto un abbassamento del ...

