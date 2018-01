Elezioni | M5S ' fuori Vespa e Fazio' | ma Pd si oppone

Elezioni - il M5S attacca : "Via Vespa e Fazio dalla campagna elettorale" : Si entra nel vivo della campagna elettorale e iniziano le polemiche. Il Movimento 5 Stelle vuole eliminare le ospitate nei programmi di Bruno Vespa e Fabio Fazio perché non si tratta di testate ...

Elezioni - il M5S attacca : Via Vespa e Fazio dalla campagna elettorale : Si entra nel vivo della campagna elettorale e iniziano le polemiche. Il Movimento 5 Stelle vuole eliminare le ospitate nei programmi di Bruno Vespa e Fabio Fazio perché non si tratta di testate giornalistiche."Eliminare i programmi di infotainment dalla campagna elettorale oppure ricondurre tutti i programmi sotto testata a condizione che il conduttore abbia un contratto da giornalista". Queste le soluzioni individuate dalla ...

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...

Sondaggi Politici - M5s vs Pd/ Elezioni 2018 - crollo Renzi sotto il 23% : Sondaggi, M5S vs Pd: i grillini stracciano i dem nella fascia dei giovani, situazione inversa per quanto riguarda gli anziani. Equilibrio per il centrodestra(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Elezioni - Fratoianni (LeU) : “Alleanza con M5S? Vedremo dopo voto” : “Il giorno dopo le Elezioni verificheremo programmi e rapporti di forza, discuteremo nel merito come sempre. Quello che ci interessa pero’ è il nostro programma, la nostra proposta politica”. Lo ha dichiarato l’esponente di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni, arrivando all’hotel Ergife di Roma, dove è in corso l’assemblea nazionale di Leu. L'articolo Elezioni, Fratoianni (LeU): “Alleanza con M5S? ...

Elezioni - Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale dall’autostrada : “Altro che sacchetti : occhio ai rincari delle tariffe” : “Se l’Epifania tutte le feste si porta via, il 4 marzo speriamo che tutti gli incompetenti si porti via. Una classe dirigente che tutti i conti li fa pagare a noi. Oltre ai sacchetti ogni anno dobbiamo ingoiare i rincari delle tariffe”. Così Gianluigi Paragone nel suo primo video dopo l’ufficializzazione della candidatura alle parlamentarie del M5S L'articolo Elezioni, Paragone (M5S) inizia la campagna elettorale ...

Elezioni - De Luca : “Volevo parlarvi di un loro giovanotto M5S - ma non faccio più pubblicità gratis. Mi paghino” : “Elezioni? Vedo crescere un tasso di aggressività permanente, di involgarimento anche nella vita pubblica. Avremo due mesi difficili. faccio fatica a digerire e a seguire le tante fandonie e frottole raccontate”. Esordisce così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto appuntamento su Lira Tv. Inevitabili gli auguri di buon anno, ineludibile la scudisciata al M5S e ai partiti avversari: “Vedo cose ...

Roma - Ferrara (M5S) : falso apertura metro S. Giovanni per Elezioni : Roma, 5 gen. (askanews) 'La coincidenza tra l'apertura della stazione di San Giovanni della metro C con le elezioni è la solita fake news in vista del voto': lo dichiara in una nota il capogruppo ...

Lega e M5s spaventano il mondo Elezioni italiane spettro per l'Ue "Si teme la deriva populista" : L'Europa teme il laboratorio politico-populista di Lega e M5s e spera in una grande coalizione tra moderati, ovvero tra FI, PD e i piccoli partiti del Centro Segui su affaritaliani.it

Virginia Raggi - nomine Roma/ Data processo immediato il 21 giugno : sindaco M5s evita udienza gup pre-Elezioni : Virginia Raggi, nomine Roma: decisa Data del processo immediato, sarà il 21 giugno 2018. Il sindaco M5s evita così l'udienza col gup sul caso Marra prima delle Elezioni Politiche(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 13:28:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : centrodestra batte Renzi - e il M5s… : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, Regionali Lombardia con Maroni davanti a Gori, male il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 01:37:00 GMT)

Elezioni - Barghout : “M5s? Non sono sobri - tra Grillo - No Vax e complottisti”. E a Lembo (Pd) : “Sei un figlio di papà” : Confronto a Omnibus (La7) tra Andrea Lembo, candidato sindaco Pd di Campagna (Sa) e figlio del procuratore Capo di Salerno, Corrado, e Kawtar Barghout, giovane di origine marocchina, in Italia dall’età di due anni, e rappresentante dell’associazione Stop Radicalizzazione. Il dibattito è incentrato sulle prossime Elezioni politiche. “Non avete idea della rabbia del popolo italiano, è incontrollabile” – afferma ...

Elezioni - la profezia di Negri (ex Radicali) : “Vincerà Di Maio - Renzi sarà fatto fuori e ci sarà governo Grasso con M5s e Pd” : “Elezioni politiche? Non è affatto vero che non vincerà nessuno”. Così a Omnibus (La7) esordisce nella sua disamina Giovanni Negri, ex segretario del Partito Radicale, poi entrato in duro contrasto con i compagni di viaggio. Fondatore del movimento La Marianna, Negri oggi aderisce al progetto politico Energie per l’Italia di Stefano Parisi. E nel talk show politico mattutino condotto da Gaia Tortora fa la sua previsione: “Il M5S ha ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Ixè : M5s sfiora il 30% - crollo Renzi sotto il 23% : SONDAGGI POLITICI elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie verso le Elezioni 2018: caos Banche, 50% non vuole Maria Elena Boschi candidata.