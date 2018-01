Elettra Lamborghini : "Basta reality - voglio fare musica" : Lanciarmi seriamente in questo mondo, come sto per fare. Sentirete presto qualcosa. Oppure lavorare in programmi tv diversi: basta salotti, tette, culi… non ho più niente da dire su certe cose.

Elettra Lamborghini : Basta reality - voglio fare musica : Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Elettra Miura Lamborghini pare aver confermato che non partirà per L'Isola dei Famosi.La bella ereditiera avrebbe rifiutato di sbarcare in Honduras perché, dopo aver passato gli ultimi 3 anni della sua vita fra un reality e l'altro, è convinta di voler fare altro. Intervistata dal sito Rolling Stone, Elettra Miura Lamborghini ha spiegato: "Vorrei fare musica. Lanciarmi seriamente ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni : Elettra Miura Lamborghini sì o no? La sua non risposta alimenta gossip : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: ecco i primi nomi del cast, chi ha detto di no, la conduttrice ufficiale, l'inviato in Honduras e gli opinionisti in studio.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Elettra LAMBORGHINI/ “L’Isola dei Famosi 2018? Basta con i salotti tv - non ci vado - voglio fare musica!” : ELETTRA LAMBORGHINI non prenderà parte alla tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show che andrà in onda su Canale 5 dal 22 gennaio 2018. (Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 02:45:00 GMT)

Elettra Lamborghini fidanzato : la vita privata dell'ereditiera : Elettra Lamborghini ha un fidanzato? La giovane ereditiera è tra i personaggi più chiacchierati del momento e lo è anche nel mondo del gossip, naturalmente: cosa sappiamo della vita privata di Elettra? La curiosità è aumentata quando il suo nome è spuntato tra i possibili naufraghi dell'Isola dei famosi 2018, anzi è una delle presenze date per certe nel cast; prima di affermarlo con assoluta sicurezza, però, è sempre meglio aspettare la ...

Elettra Lamborghini non va all'Isola dei Famosi / Il futuro sarà nella musica : Basta salotti : Elettra Lamborghini non va all'Isola dei Famosi, la nota ereditiera non sarà tra i protagonisti del reality show: lo svela un post di Instagram dove racconta la sua partenza per Miami.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 22:25:00 GMT)

Elettra Lamborghini all'Isola dei Famosi - ma alla conferme si affiancano le smentite : ecco cosa sta succedendo : Elettra Lamborghini sarà presente o no nel cast dell' Isola dei Famosi ? In merito alla partecipazione dell'ereditiera al reality di Canale 5 , che avrà inizio tra una settimana, si rincorrono ...

Elettra Lamborghini NON VA ALL'ISOLA DEI FAMOSI / Su Instagram l'ereditiera svela il perché della sua assenza : ELETTRA LAMBORGHINI non va ALL'ISOLA dei FAMOSI, la nota ereditiera non sarà tra i protagonisti del reality show: lo svela un post di Instagram dove racconta la sua partenza per Miami.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:18:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti ufficiali e anticipazioni : Elettra Lamborghini la più attesa : ISOLA dei FAMOSI 2018, Concorrenti ufficiali e anticipazioni: oggi arriva anche la conferma su Francesco Monte? I fan in trepida attesa dopo l'annuncio dei primi nomi!(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 08:40:00 GMT)

L'Isola dei Famosi e i capricci di Elettra Lamborghini : 'Imposto il veto sul nome di una competitor' : MILANO - Con il nuovo anno partirà la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . #Isola work in progress Cosa staranno facendo @alessiamarcuzzi e @stefanodemartino? Ma soprattutto: dove sono? Continuate ...

Isola dei Famosi - Elettra Lamborghini nel cast : ma a una sola condizione : Elettra Lamborghini impone una particolare richiesta L’Isola dei Famosi 2018 andrà in onda a partire dal 22 gennaio, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Il cast non è ancora chiuso definitivamente, ma alcuni naufraghi sono già stati confermati e sbarcheranno presto in Honduras. Tra questi: l’attrice Brigitte Nielsen, la showgirl Alessia Mancini, l’ex tronista Francesco Monte, la fashion blogger Chiara ...

Elettra Lamborghini / Farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? Ad una condizione... : ELETTRA LAMBORGHINI Farà parte del cast dell'Isola dei famosi 2018? La sua partecipazione sembra essere certa anche se l'ereditiera mette una condizione...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 09:59:00 GMT)

L’Isola dei famosi è già sexy - Chiara Nasti Vs Elettra Lamborghini : sfida all’ultimo scatto [FOTO] : 1/15 Elettra Lamborghini (Intagram) ...

L'isola dei famosi 13 : concorrenti Bianca Atzei-Alessia Mancini-Paola Di Benedetto-Elettra Lamborghini-Eva Henger-Kaspar Capparoni-Nino Formicola? : “Quattro nuove naufraghe in arrivo per Alessia Marcuzzi nella prossima Isola dei famosi - spiega Chi nelle "chicche di gossip" - che partirà il 22 gennaio su Canale 5. Voleranno in Honduras l'ex letterina Alessia Mancini (che non gradirebbe la presenza di Stefano Bettarini, suo ex flirt), la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti e la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez, ...