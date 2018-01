Ecco la fonte di energia dei tumori

: [Fonte: quotidianodiragusa_it] Pc e iPhone, attenti al Meltdown e Spectre: ecco come difendersi - blogstreetnews : [Fonte: quotidianodiragusa_it] Pc e iPhone, attenti al Meltdown e Spectre: ecco come difendersi - blogstreetnews : [Fonte: gingergeneration_it] Golden Globe 2018: Ecco perché tutte le star sono vestite di nero! - blogstreetnews : [Fonte: applezein_net] Wallpapers Week # 71 – Ecco gli sfondi di questa settimana?? - LisadaCa : @ACastori @matteosalvinimi Quando uno spara cazzate! Ecco un esempio.?? La fonte di questa tua cazzata? - diodatopirone : @michelemercuri @ilmessaggeroit Ah, ecco. Allora scusami, alla prima occasione ti cito. Avevo tenuto io il grafico… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Di pochi giorni fa è la notizia che riguarda la scoperta dellada cui traggonoi #. La ricerca è stata svolta nella Coulumbia University di New York ed a guidare gli studi è stato l'Italiano Antonio Iavarone. La scoperta La scoperta in realta' risale al 2012, ma ha trovato conferma VIDEO solo negli scorsi giorni. La coppia formata dal medico Iavarone e Lasorella, aveva identificato nel 2012 una proteina non esistente in natura, che nasce dall'unione di due proteine chiamate FGFR3-TACC3. Allora era solo un'ipotesi, ma adesso pare essere arrivata la conferma che tale proteina è in grado di creare il processo tumorale ed alimentare i mitocondri. Il mitocondrio svolge diverse funzioni nel nostro corpo, ma la più importante riguarda l'estrazione didai substrati organici per produrre gradiente ionico, il quale è utile per la realizzazione di ...