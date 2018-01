Donna fatta a pezzi nel veronese | confessa il convivente

Donna uccisa e fatta a pezzi in un campo : l’indizio che inchioda il fidanzato : Svolta nel caso della Donna fatta a pezzi e ritrovata in un campo nel Veronese. Dopo il fermo di due indiziati dell'omicidio di Khadija Bencheick gli inquirenti avrebbero trovato nuove prove che...

Verona - Donna fatta a pezzi : fermati il convivente e il nipote : Le indagini avevano puntato su chi le era stato accanto nella vita e chi lo era tuttora. I carabinieri hanno inviduato i presunti responsabili della morte di una donna marocchina uccisa e fatta a pezzi . Il convivente di Khadija Bencheikh, 46 anni, un albanese di 51 anni, e il nipote 27enne di questi, suo connazionale, sono stati fermati . I resi della vittima erano stati trovati il 30 dicembre in un uliveto a Valeggio sul Mincio ( Verona ). In ...

